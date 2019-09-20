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20.09.2019
ТАСС

СМИ: Китай запустил пять космических аппаратов системы "Чжухай-1"

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Вид на Землю из космоса. Архивное фото
Вид на Землю из космоса. Архивное фото.
Источник изображения: © Fotolia / Andrey Armyagov

Согласно плану, орбитальная система должна состоять из 34 спутников

ПЕКИН, 19 сентября. /ТАСС/. Китай вывел в четверг на орбиту пять наноспутников дистанционного зондирования для формирования орбитальной системы "Чжухай-1". Об этом сообщил информационный портал The Paper.

По его данным, запуск был осуществлен при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-11" с космодрома Цзюцюань в северо-западной провинции Ганьсу.

Орбитальная система "Чжухай-1", согласно плану, должна состоять из 34 спутников, в том числе гиперспектральных, радарных и инфракрасных, а также со специальной съемочной аппаратурой, оптических с высоким разрешением.

Этот запуск стал 311-м для ракеты-носителя серии "Чанчжэн". Благодаря этому на орбите уже находится 12 спутников системы "Чжухай-1".

КНР активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Помимо этого, китайские ученые реализуют проект по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в 2020-2025 годах.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Китай
Проекты
Луна
Марс
Наноиндустрия
Чанчжэн
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