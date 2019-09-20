Дроны оказались бесполезны для поисков лесных пожаров в Бурятии

В Бурятии не смогли обнаружить ни одного лесного пожара при помощи беспилотников. Об этом сообщил зампред правительства республики по вопросам безопасности Пётр Мордовской.

"У нас есть беспилотные летательные аппараты в ряде лесхозов, но всё-таки лётчика-наблюдателя никто не заменит. Лучше человеческого фактора ничего нет",- передаёт слова чиновника "Байкал-Daily".

По его словам, дроны гораздо проще использовать в центральной части России, где равнины, тогда как на территории Бурятии в основном гористая местность. Он добавил, что бурятские лесники пытались использовать беспилотник, однако разбили его.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверие пожароопасного периода сообщалось о росте финансирования на наём воздушных судов для проведения авиамониторинга. По словам руководителя Забайкальской базы авиационной охраны лесов Григория Сердюкова, это позволит повысить кратность облётов патрульными самолётами земель лесного фонд.