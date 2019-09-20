БЛА и крылатые ракеты, поразившие саудовские нефтяные объекты

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Саудиты показали останки БПЛА и крылатых ракет, что участвовали в ударе по объектам их нефтепрома.

Интереснее всего из саудовской пресс-конференции, это разбивка чем их объекты атаковали. Получается завод в Абкайке подвергся удару одних БПЛА в количестве 18 штук, а все долетевшие крылатые ракеты в количестве 4 штук ударили по объекту на месторождении Хурайс и еще 3 ракеты недолетели до цели. Мне изначально казалось, что крылатые ракеты и по Абкайку прилетели, однако нет.

Что касается средств поражения. Крылатыми ракетами ожидаемо были ракеты Quds, которые хуситы показывали в июле и первый раз применили в ходе атаки против саудовского аэропорта Абха в июне, саудиты считают что это такой вариант ракет Ya Ali, хотя по-моему это скорее упрощенный и более дешевый вариант ракет типа Soumar. Что касается БПЛА, то это похоже беспилотники с дельтавидным крылом которые показывали в Иране на выставке достижений АКС КСИР в 2014 г.

В принципе то, что хуситы применяют иранское или собираемые из иранских комплектующих вооружения - это секрет полишинеля. Так что в данном случае обломки прямо ничего нового не говорят. Саудиты правда заявляют, что ракеты и БПЛА пришли с севера с направления Кувейта и Ирака и максимальная дальность БПЛА составляет 1200 км, а крылатых ракет составляет 700 км, то есть последние из Йемена долететь не могли.

Тем временем президент Ирана Рухани сегодня еще раз высказался по поводу этой атаки, назвав ее предупреждением со стороны йеменцев для Саудовской Аравии.

"Йеменцы не задели больницу или школу, они нанесли удар по промышленному объекту, чтобы сделать предупреждение своим врагам, - приводятся слова Роухани на официальном сайте президента Ирана. - Вражеские силы должны вынести урок из ситуации в Йемене и прекратить военные действия в регионе".

Фотографии с https://www.thenational.ae/world/mena/saudi-displays-drones-and-missiles-that-point-to-iran-in-attack-1.911934#1 и скриншоты с видео

Видно кстати даже след от крыла БПЛА

Справа тот самый иранский БПЛА с выставки 2014 г.

Тогда на выставке иранцы показали целый ряд БПЛА, названия некоторых неизвестны до сих пор, в том числе этот