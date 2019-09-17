Последствия ударов по объектам саудовской нефтяной промышленности

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Спутниковые снимки последствий ударов по объектам саудовской нефтяной промышленности

Американцы выложили спутниковые снимки от Digital Globe с последствиями заявленных хуситами ударов [по объектам саудовской нефтяной промышленности 13 cентября 2019 года]. На первых двух снимках пораженный саудовский завод по стабилизации нефти в Абкайке, на трех следующих предприятие на месторождении Хурайс. В целом можно отметить, что точность попаданий отличная. Ну и вот эти пробоины в резервуарах похоже явно не БПЛА, а крылатыми ракетами вызваны.

Вообще же все это похоже на так сказать "неофициальное" предупреждение от Ирана, что если кто-то решит начать войну против него, то нефтяная инфраструктура арабских монархий Персидского залива выступивших против Ирана, будет гореть синим пламенем.

Хурайс