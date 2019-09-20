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20.09.2019
Интерфакс-АВН

Самолет ВКС РФ совершил инспекционный полет над военными объектами на Азорских островах

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Самолет Ту-154М-Лк-1
Самолет Ту-154М-Лк-1 RF-85655 «Открытое небо».
Источник изображения: www.avsim.su

Лондон. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Российский военный самолет Ту-154М ЛК-1 провел наблюдательный полет над военными объектами, расположенными на португальских Азорских островах в Атлантике в рамках реализации международного Договора по открытому небу, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Самолет ВКС РФ, вылетевший из Лиссабона в среду, совершил полет, в том числе, над островом Терсейра, где расположена передовая авиабаза Лажес стратегической авиации США. Она предназначена в качестве базы подскока для операций на европейском театре военных действий американских бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, и самолетов-заправщиков.

В понедельник официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда" со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова сообщила, что российские военные наблюдатели в рамках Договора по открытому небу с 16 по 20 сентября должны совершить инспекционный полет над территорией Португалии.

По данным "Интерфакса", российский военный самолет Ту-154М ЛК-1, вылетевший с подмосковного аэродрома Кубинка, в понедельник прибыл в Лиссабон.

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Португалия
Россия
США
Продукция
Ту-154
Компании
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Проекты
Ядерный щит
ЯО
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