Комитет Госдумы одобрил законопроект о закрытии данных о закупках в рамках гособоронзаказа

В пояснительной записке отмечается, что, как правило, такие государственные контракты содержат техзадание, имеющее гриф секретности

МОСКВА, 18 сентября./ТАСС/. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, исключающий обязанности со стороны исполнителей гособоронзаказа (ГОЗ) по размещению в единой информационной системе госзакупок в открытом доступе сведений о закупках в рамках гособоронзаказа. Законопроект был инициирован группой депутатов во главе с первым зампредом комитета по экономической политике Владимиров Гутеневым.

Сейчас исполнители ГОЗ обязаны размещать в интернете план закупок, при этом действующим законодательством не предусмотрены исключения для закупок в рамках государственного оборонного заказа. Вместе с тем указание в плане закупок и размещение в интернете сведений о закупках в рамках государственного оборонного заказа является недопустимым ввиду того, согласно директивам правительства РФ и коллегии ВПК РФ, что сведения, предусмотренные законом о гособоронзаказе, не подлежат размещению в открытых источниках сети интернет, напоминают авторы документа.

"Государственные контракты, как правило, содержат техническое задание, имеющее гриф секретности", - отмечается в пояснительной записке. Размещение совокупности таких сведений в открытых источниках, в том числе в единой информационной системе, учитывая присвоение идентификаторов государственного контракта, позволяет собрать и воспроизвести техническое задание по составным элементам, что может причинить ущерб интересам национальной безопасности и обороны, указывают авторы законопроекта.

Кроме того, учитывая действие международных санкций в отношении предприятий ОПК, раскрытие сведений о закупках фактически означает "разглашение в открытом доступе информации о взаимодействии поставщиков с лицом, включенным в санкционные списки, что влечет негативные последствия как для поставщиков (дискредитация поставщиков, включение таких поставщиков в санкционные списки, аннулирование экспортных лицензий), так и для предприятий ОПК", отмечается в сопроводительных материалах к документу.