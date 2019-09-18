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18.09.2019
Интерфакс-АВН

Румынские, датские и украинские офицеры инспектируют полигон "Мулино" в ходе учений "Щит Союза - 2019"

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Полигон в Мулино
Полигон в Мулино.
Источник изображения: МО РФ

Москва. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Офицеры вооруженных сил Румынии, Дании и Украины в качестве инспекторов находятся на полигоне "Мулино", где проходят совместные российско-белорусские оперативные учения "Щит Союза - 2019", сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

"Группа инспекторов, куда входят офицеры вооруженных сил Румынии, Дании и Украины, посещает полигон "Мулино" в рамках Венского документа 2011 года. Для иностранных офицеров будут проведены брифинги от командования находящихся там воинских формирований и частей об их структуре, задаче и военной деятельности", - говорится в сообщении, поступившем во вторник в "Интерфакс".

16 сентября официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда" сообщила, что одновременно с румынскими офицерами российская группа инспекторов посетит учебные районы площадью 10 тыс. квадратных километров на территории Бельгии.

Как сообщала газета, российские инспекторы "посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о находящихся в указанном районе воинских частях, а также информацию о проводимом в указанный период полевом учении "Кельтский восход 2019" (Celtic Uprise 2019)".

Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции. Документ нацелен на дальнейшее укрепление доверия и безопасности между странами-участницами (ОБСЕ включает 57 стран в Европе, Азии и Америке).

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