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18.09.2019
Интерфакс-АВН

В Минюсте США заявляют, что Сноуден, опубликовав мемуары, нарушил соглашения с ЦРУ и АНБ

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Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния
Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния.
Источник изображения: © AFP 2017 / Brendan Smialowski

Вашингтон. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Министерство юстиции США направило на рассмотрение суда иск, касающийся публикации новых мемуаров бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена, сообщает во вторник американский телеканала NBC.

В заявлении отмечается, что публикация новых мемуаров Сноудена идет вразрез с соглашениями о нераспространении, которые он подписывал с ЦРУ и Агентством национальной безопасности (АНБ).

"В иске говорится, что Сноуден опубликовал книгу, не направив ее в агентства (ЦРУ и АНБ) для проверки до публикации. Это противоречит обязательствам в рамках соглашений, которые он подписал", - говорится в распространенном во вторник сообщении минюста США, выдержки из которого приводит телеканал.

При этом в Минюсте США отметили, что не намерены останавливать распространение книги.

Продажи мемуаров Сноудена, организовавшего утечку секретных данных американских спецслужб в 2013 году, начинаются во вторник во многих странах мира.

Книгу под названием Permanent Record, которое можно перевести как "Личное дело", продают более чем в 20 странах, в том числе США и Великобритании.

В книге он рассказывает о своем прошлом, в том числе о личной жизни, и о том, из-за чего он решил раскрыть информацию о программах, которыми пользовалось АНБ.

Сноуден в преддверии выхода в свет своих мемуаров дал интервью целому ряду западных СМИ, в частности, британской газете The Guardian и американскому телеканалу MSNBC.

В интервью The Guardian он рассказал о своей жизни в России, которую назвал одной из самых красивых стран в мире. По его словам, он смирился с мыслью о том, что ближайшие годы ему предстоит провести в России, и на основе этого планирует свое будущее. Он отметил, что чувствует себя довольно комфортно в России и что ему удается вести "более и менее обычную повседневную жизнь".

Он добавил, что спокойно передвигается по Москве, не пытаясь скрывать свое лицо, как прежде, а также ходит в галереи, на балет, встречается с друзьями в кафе и ресторанах. Кроме того, бывший сотрудник АНБ рассказал, что два года назад женился на своей девушке Линдси Миллс.

Разоблачения Сноудена в 2013 году вызвали дипломатический скандал, когда выяснилось, что АНБ США прослушивало телефонные разговоры 35 глав различных государств, в том числе канцлера Германии Ангелы Меркель.

На родине Сноудену предъявили обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности. Он бежал из США в Гонконг. Там он сначала снял номер в отеле, однако вскоре из-за опасений, что его могут обнаружить, покинул его. Его разместила у себя группа беженцев, у которых он прожил около двух недель.

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