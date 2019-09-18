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18.09.2019
Интерфакс-АВН

РФ поставила с 2000 года за рубеж средства ПВО и радиоэлектронной борьбы на $25 млрд - Рособоронэкспорт

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ЗРК "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" ВС Ирака.
Источник изображения: МО Ирака

Москва. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия увеличила в несколько раз поставки за рубеж средств ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) за последние 10 лет, заявил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Благодаря комплексному подходу и максимально высокой адаптивности российских предложений с 2000 года "Рособоронэкспортом" поставлено в другие страны российских средств ПВО и РЭБ на сумму свыше $25 млрд, причем за последние 10 лет объем российского экспорта в этом сегменте вырос в четыре-пять раз", - сказал Михеев, слова которого приводит пресс-служба компании.

Он заявил, что Рособоронэкспорт предлагает иностранным партнерам поставку всех видов российских средств ПВО и РЭБ, а также создание единой эшелонированной и автоматизированной группировки ПВО, в которую включаются и уже имеющиеся у государства-заказчика средства.

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Россия
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РОЭ
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Михеев Александр
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