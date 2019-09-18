Экс-посол США: Россия готовила почву для войны в Грузии заранее, но мы отговаривали Саакашвили

В Грузии вышло интервью с американским дипломатом, бывшим послом США в Азербайджане, ныне представителем Атлантического совета Мэтью Брайза. Интервью Брайза дал YouTube-каналу "Пограничная ZONA" на русском языке.

Источник изображения: topwar.ru

Одна из затронутых тем – вторжение грузинских войск в Цхинвал в августе 2008 года. Напомним, что международная следственная группа установила хронологию событий: на основании приказа от тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили грузинская армия нанесла удар по территории Южной Осетии и по базе российских миротворцев, осуществила ночное вторжение в РЮО, после чего началась ответная реакция со стороны местных силовиков и армии России, завершившаяся инициативой Николя Саркози о прекращении противостояния.

Представитель Атлантического совета попытался переписать недавнюю историю. Он, отметая результаты международного следствия, объявил, что "начала всё Россия".

Брайза:

Русские убили грузин. И был ответ. Россия готовила почву заранее. Мы все помним паспортизацию "Южной Осетии". Я помню, как Россия милитаризовала железнодорожные войска в Абхазии. Россия приготовилась к тому, чтобы убедить мир, что "если вы признали Косово, как независимое государство по гуманитарной ситуации или правам человека, мы создаём тот же сценарий в Грузии. И будем использовать силу, как вы против Сербии". Это был их план.

Уже первая фраза "русские убивали грузин" даёт понять, что это очередной американский русофоб продвигает деструктивные идеи и фейки для удовлетворения американских элит – тех, что за Атлантическим советом сегодня стоит.

Г- н Брайза добавил, что Европа тогда "хотела обвинить Саакашвили и нас – США".

Брайза:

Но наш лозунг был для грузинских друзей – если война будет, мы не будем с вами. Не доводите до войны. Я даже открыто по телефону говорил, чтобы Москва слышала этот посыл.

Как видно, экс-посол пытается в известной степени юлить, заявляя, будто бы Вашингтон "отговаривал" Саакашвили от агрессии.

В этих попытках самообелиться Брайза изрядно запутался. Начал с "русские убили грузин", а закончил фактически тем, что подтвердил начало войны именно г-ном Саакашвили. Пытаясь снова найти оправдание, Брайза добавил, что "война идёт со стороны России".