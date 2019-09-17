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17.09.2019
Военное обозрение

На Украине стартовали учения "Стремительный трезубец-2019" при участии НАТО

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В Львовской области стартовали совместные учения Украины, контингента НАТО и желающих стать частью НАТО. Речь идёт о маневрах "Стремительный трезубец-2019" ("Rapid Trident-2019"), которые проводятся на базе Нацакадемии сухопутных войск Украины им.гетмана Сагайдачного.

Источник изображения: Минобороны Украины

По последним сведениям, в этих учениях задействованы около 4 тысяч военнослужащих. Командуют учениями полковник ВСУ Александр Жакун и полковник ВС США Тимоти Кливленд.

В центр так называемого миротворчества и безопасности во Львовской области съехались военнослужащие из 13 государств (помимо, естественно, самой Украины). Это натовские контингенты из Британии, США, Италии, Турции, Литвы, Дании, Германии, Румынии, Польши, Канады и Болгарии. Также на учения прибыли военнослужащие из Грузии и Молдавии.

Самой большой контингент во Львовскую область традиционно прислал Пентагон: более 500 военнослужащих.

В учениях принимают участие и представители так называемого ЛитПолУкрбрига – бригады, составленной из литовцев, поляков и украинцев. В маневрах планируется задействовать силы и средства практически всех украинских силовых ведомств, включая нацгвардию и государственную пограничную службу.

Первым этапом "Стремительного трезубца-2019" стала отработка выноса с поля боя раненых и оказание им первой помощи военнослужащими санитарных подразделений.

В учениях задействовано около 600 единиц техники, включая вертолёты бригады армейской авиации (Ми-8).

Из сообщения Минобороны Украины:

Командно-штабная фаза проводится с помощью систем имитационного моделирования, то есть, мощных компьютеров и уникального программного обеспечения, которые позволяют моделировать действия своих подразделений и условного противника в едином виртуальном пространстве в режиме реального времени. Целью "Rapid Trident-2019" является повышение уровня совместимости между подразделениями и штабами Вооруженных Сил Украины, США, других государств-членов и партнеров НАТО.

На открытии учений не обошлось без слов о "противостоянии вооружённой агрессии".

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