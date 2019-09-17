Бывший советник Путина: ДНР и ЛНР в составе Украины заблокируют путь в НАТО и ЕС

Бывший советник президента России Андрей Илларионов, переобувшийся в ярого оппозиционера, прокомментировал ситуацию, которая себя проявит в случае выполнения Украиной минских договорённостей. Напомним, что по этим договорённостям "отдельные районы Донецкой и Луганской областей" (ДНР и ЛНР) в конечном итоге должны остаться составной частью Украины.

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По словам Илларионова, возвращение республик Донбасса в состав Украины будет означать блокирование движения в ЕС и НАТО. Такое заявление Илларионов, живущий в США, сделал, отвечая на вопрос о векторе развития Украины в случае выполнения так называемого "плана Штайнмайера".

Илларионов называет этот план "бомбой замедленного действия для Украины". Из его интервью украинским журналистам:

И эти два образования (ДНР и ЛНР, - прим. "ВО") будут взрывать политическую систему изнутри. Они заблокируют внутреннее развитие страны по любым направлениям, о которых могут говорить или говорят сегодняшние проукраинские партии и деятели. Конечно, они заблокируют любое движение Украины в сторону Европы, Европейского Союза, НАТО и реальной интеграции с западным миром.

Илларионов заявил, что в случае включения ЛДНР в качестве территорий Украины в Верховной раде "легко окажется 35-40% представителей пропутинских партий от общего числа нардепов".

Сбежавший в США Илларионов таким образом фактически отговаривает Киев от дальнейшего выполнения минских соглашений и толкает Киев к полному отказу от Донбасса ради "евро- и евроатлантической интеграции".