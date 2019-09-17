ЦНИИточмаш готов создать новый пистолет для космонавтов

ЦАМТО, 16 сентября. ЦНИИточмаш (входит в Ростех) готов создать новый пистолет для космонавтов, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу института.

"Учитывая богатый опыт ЦНИИточмаш в разработке различных видов стрелкового оружия, предприятие, в случае получения заказа, готово приступить к его выполнению", – сказали в пресс-службе.

Ранее в Роскосмосе заявили, что рассматривают вопрос возвращения пистолета в носимый аварийный запас космонавтов. Пистолет необходим на случай посадки в опасном для людей и недоступном для быстрой эвакуации космонавтов спасателям районе, отмечает агентство.

До 2007 года космонавты всегда брали с собой пистолеты: со времен Юрия Гагарина до 1986 года – пистолет Макарова, с 1986 года по 2006 год – специальный трехствольный пистолет ТП-82, передает "РИА Новости".