В Сибири получили композиты, усиливающие безопасность перевозки радиоактивных отходов
Сибирские ученые получили образцы материала, который можно наносить на поверхность по принципу краскопульта, напыляющего краску, для контейнеров транспортирующих радиоактивные отходы. Это позволит усилить безопасность.
Результаты исследований опубликованы в Известиях РАН.
Специалисты Института химии твердого тела и механохимии СО РАН совместно с Институтом ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН занимаются разработкой технологии создания высокотемпературных композиционных материалов из боридов вольфрама и молибдена для атомной энергетики, а именно для контейнеров, транспортирующих радиоактивные отходы.
Задача исследователей - создание материала, который одновременно будет ослаблять гамма- и нейтронное излучения, выдерживать высокие температуры и обладать достаточными прочностными характеристиками. Полученные образцы материала можно наносить на поверхность по принципу краскопульта, напыляющего краску.
"Материал защитного покрытия должен ослаблять поток альфа-, бета-, гамма- и нейтронного излучений. Для этой цели хорошо подходят бориды тяжелых металлов, например, вольфрама, - пояснил научный сотрудник ИХТТМ СО РАН кандидат химических наук Алексей Анчаров. - Атомы металла поглощают альфа-, бета- и гамма-излучения, а атомы бора - нейтроны. Кроме этих свойств бориды обладают высокой температурой плавления и высокой твердостью. Задача нашего исследования состояла в том, чтобы научиться комбинировать необходимые свойства в одном материале.
Специалисты подчеркнули, что им удалось достаточно просто и с малыми энергозатратами получить композиты из разных боридов, управлять процессом синтеза. В будущем, меняя соотношение состава (стехиометрию), можно регулировать ослабление того или иного вида излучения. Композиционные материалы, где в составе больше вольфрама, будут лучше поглощать гамма-излучение, где больше бора - нейтронное излучение.
Алексей Анчаров обратил внимание и на то, что разрабатываемая технология позволит делать как большие, так и маленькие детали, причем любой формы. Более того, если оборудовать электронную пушку специальным соплом, из которого выдувается порошок, то, попадая в зону нагрева, он будет наплавляться на поверхность. Технология наплавления схожа с принципом работы краскопульта: защитный слой просто напыляется на уже существующее изделие, например, стенки контейнеров для перевозки и хранения радиоактивных отходов.
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