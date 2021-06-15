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Преимущества модальных перевозок в контейнер-цистернах

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Мультимодальные перевозки предусматривают использование нескольких видов транспорта в рамках одного маршрута. Для этого применяют универсальные морские, автомобильные, железнодорожные контейнер-цистерны. Новый актуальный и экономичный способ доставки обеспечивает максимальную скорость транспортировки и сохранность грузов.

Железнодорожные контейнер-цистерны

Особенности конструкции:

  • герметичная цистерна из нержавеющей или конструкционной стали для нефтепродуктов и других наливных грузов;
  • наличие металлической или пластиковой рамы-каркаса для усиления надежности конструкции и удобного складирования;
  • дополнительное оборудование для сохранности груза и снижения затрат на разгрузку цистерны (паровая рубашка, термометр, приспособления для разгрузки цистерны);
  • способность выдерживать значительные ударные и вибрационные нагрузки, по уровню прочности превосходит обычные автомобильные и железнодорожные цистерны;
  • универсальность – каждая транспортная единица подходит для жидких, газообразных, насыпных продуктов. Возможна установка дополнительного оборудования для каждого вида грузов.

Для химической, пищевой, нефтехимической промышленности танк-контейнеры особенно актуальны. В них сочетаются удобство классической цистерны и каркас ISO-контейнера. В современной логистике они стали решением, у которого нет близких аналогов по эффективности. Они настолько сократили время и затраты на перевозку, что другие способы транспортировки постепенно уступают позиции.

Почему выгодно использовать танк-контейнеры в мультимодальных перевозках?

  1. На 40-50% сокращаются затраты времени и ресурсов на погрузо-разгрузочные работы. Танк-контейнеры гораздо экономичнее, чем классические бескаркасные цистерны.
  2. Полностью исключаются затраты времени и потери 8-10% продукта во время перетарки. При смене транспорта не нужно переливать содержимое в другую емкость, отсутствуют технические сложности и лишние затраты. Адресат получает груз в той же емкости, которую направил ему грузоотправитель. Это удобно, выгодно и безопасно.
  3. Техническая и экологическая безопасность транспортировки. Защищенная цистерна в металлическом или пластиковом корпусе обеспечивает безопасную перевозку грузов любого класса опасности по воде и суше.
  4. Рационально расходуется складское пространство. Контейнер-цистерны несоизмеримо компактнее, чем обычные емкости. Их можно штабелировать и ставить вплотную, они не требуют наличия железнодорожного полотна под колесами. Площадь складов сокращается в десятки раз.
  5. Оптимальные маршруты и быстрая логистика – производственные предприятия и транспортные компании получают возможность оптимизировать путь груза, сокращать расстояние и выбирать наиболее выгодный вид транспорта на каждом отрезке.

Оптимальный выбор для мультимодальных перевозок – арендовать танк-цистерны

Перейти на новый, экономически более выгодный вид транспорта, можно без серьезных инвестиций. Многие компании пополняют свой парк, арендуя необходимое количество транспортных единиц и применяя их без ограничений для внутренних и международных маршрутов. Такой подход сокращает риски при транспортировке, экономит время, материальные и финансовые ресурсы заказчика.

Составлено по материалам сайта exsif.ru

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