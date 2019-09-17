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17.09.2019
Известия.ru

Появилось видео запуска крылатой ракеты подлодкой РФ в Тихом океане

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота (ТОФ) "Омск" выпустил крылатую ракету в Тихом океане. Видео момента опубликовало Министерство обороны России.

Ракета "Гранит" успешно поразила корабль условного противника на расстоянии 350 км в ходе прошедших учений. В боевой подготовке приняли участие вспомогательные суда Приморской флотилии разнородных сил ТОФ.


Кроме того, участвовали противолодочные самолеты и истребители МиГ-31 морской авиации флота, пишет РЕН ТВ.

12 сентября на полигоне Прудбой в Волгоградской области прошла тренировка по преодолению естественных водных преград мотострелками соединения Южного военного округа (ЮВО) на боевых гусеничных машинах БМП-3. Все упражнения выполнялись на реке Карповка.

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