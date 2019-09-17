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17.09.2019
ТАСС

Чемезов заявил, что Россия обсуждает с Индией локализацию производства компонентов С-400

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ЗРК С-400
ЗРК С-400.
Источник изображения: Минобороны РФ

Глава Ростеха также рассказал, что в Нью-Дели проданы лицензии на самолеты Су-30 и танк Т-90

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Производство компонентов зенитной ракетной системы С-400 может быть локализовано в Индии. Об этом сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов в интервью РБК.

"Да, с Индией мы тоже обсуждаем локализацию", - сказал Чемезов в ответ на вопрос, возможно ли производство компонентов С-400 в этой стране.

Глава Ростеха напомнил, что в Индию проданы лицензии на самолеты Су-30, танк Т-90, также "ракеты BrahМos созданы с ними вместе, на их территории, вместе с их учеными".

Сейчас, добавил Чемезов, индийская сторона выплатила России все по оружейным контрактам.

Нью-Дели объявил о намерении приобрести ЗРС С-400 еще в 2015 году. Контракт на поставку зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" стоимостью $5,43 млрд был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в 2018 году. Это вызвало серьезное недовольство Вашингтона, который угрожает применением санкций в отношении государств, приобретающих у России оружие и военную технику. Однако Индия заявляет, что не намерена отказываться от российских ЗРС.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Индия
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф
Су-30
Т-90 "Владимир"
Персоны
Путин Владимир
Чемезов Сергей
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