Американские пусковые установки для ракет большой дальности прибыли в Европу

11 сентября в Германию (н.п. Графенвер) прибыла первая партия РСЗО M270-A1.

Согласно официальным данным, 16 пусковых установок и несколько командно-штабных машин M577 поступят на вооружение 41 ракетной артиллеристской бригады СВ США, которую заново сформировали в ноябре 2018 года. Соединение включает командование, батарею управления, два батальона полевой артиллерии (1-й батальон 6-го полка полевой артиллерии и 1-й батальон 77-го полка полевой артиллерии), батальон боевого обеспечения и роту артиллерийских наводчиков. Всего планируется развернуть 54 установки, так что переброски в ближайшее время продолжатся.

Бригада является единственным соединением сухопутных войск США в Европе, имеющим на вооружении данную модификацию РСЗО.

MLRS M270 предназначена для поражения боевых бронированных машин, артиллерийских батарей, скоплений открыто расположенной живой силы и военной техники, средств ПВО, командных пунктов и узлов связи, а также других площадных целей.

Гусеничная машина с боевой массой около 25 т несет пакет из 12 направляющих калибра 240 мм. При использовании различных видов боеприпасов максимальная дальность стрельбы может изменяться от 45 до 300 км.

Появление в Европе РСЗО M270-A1 существенно увеличит возможности американской реактивной артиллерии по поражению целей в регионе.

Стоит также отметить, что универсальная пусковая установка M270 может применяться и для запуска тактических ракет.

По опыту, прибывшие MLRS непременно засветятся на учениях в Польше и, возможно, странах Балтии.

Очевидно, что на сегодняшний день Беларусь не заинтересована в воплощении такого сценария и дальнейшем нагнетании обстановки в регионе.

Николай Крылов