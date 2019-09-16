Американские пусковые установки для ракет большой дальности прибыли в Европу
11 сентября в Германию (н.п. Графенвер) прибыла первая партия РСЗО M270-A1.
Согласно официальным данным, 16 пусковых установок и несколько командно-штабных машин M577 поступят на вооружение 41 ракетной артиллеристской бригады СВ США, которую заново сформировали в ноябре 2018 года. Соединение включает командование, батарею управления, два батальона полевой артиллерии (1-й батальон 6-го полка полевой артиллерии и 1-й батальон 77-го полка полевой артиллерии), батальон боевого обеспечения и роту артиллерийских наводчиков. Всего планируется развернуть 54 установки, так что переброски в ближайшее время продолжатся.
Бригада является единственным соединением сухопутных войск США в Европе, имеющим на вооружении данную модификацию РСЗО.
MLRS M270 предназначена для поражения боевых бронированных машин, артиллерийских батарей, скоплений открыто расположенной живой силы и военной техники, средств ПВО, командных пунктов и узлов связи, а также других площадных целей.
Гусеничная машина с боевой массой около 25 т несет пакет из 12 направляющих калибра 240 мм. При использовании различных видов боеприпасов максимальная дальность стрельбы может изменяться от 45 до 300 км.
Появление в Европе РСЗО M270-A1 существенно увеличит возможности американской реактивной артиллерии по поражению целей в регионе.
Стоит также отметить, что универсальная пусковая установка M270 может применяться и для запуска тактических ракет.
По опыту, прибывшие MLRS непременно засветятся на учениях в Польше и, возможно, странах Балтии.
Очевидно, что на сегодняшний день Беларусь не заинтересована в воплощении такого сценария и дальнейшем нагнетании обстановки в регионе.
Николай Крылов
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Или это всего лишь сказки для зрителей " Военной приёмки", а по факту имеем 90-120км.
А где же наши Торнадо-С с обещаной дальностью 200 +км?
Или это всего лишь сказки для зрителей " Военной приёмки", а по факту имеем 90-120км.
300км у них не РСЗО , а ОТР на шасси MLRS , и там не 12 направляющих , а 2 . если речь про ОТР . 12 направляющих там в оснащении РСЗО и калибр там не 240мм , а 227 и дальность 40км