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16.09.2019
Военное обозрение

Новые сверхдальние мобильные РЛС начали поступать в войска

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Министерство обороны начало получать новые наземные мобильные радиолокационные станции дальнего обнаружения с элементами искусственного интеллекта. Первые радары уже поставлены в подразделения ЦВО и проходят испытания. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на военное ведомство.

Источник изображения: Минобороны РФ

Новейшие радары дальнего обнаружения начали поступать в подразделения российской армии. В Минобороны пояснили, что предназначены они для дальнего обнаружения воздушных целей, наведения самолетов и зенитных ракет. Комплекс легко интегрируется в автоматизированную систему управления ПВО и АСУ войск, что позволит в случае необходимости задействовать всю номенклатуру вооружений.

Характеристики радара пока не разглашаются, однако заявлено. что по своим возможностям новый радар сопоставим с самолетом ДРЛОиУ. Сверхдальнобойная РЛС высокомобильна и используется для непрерывного контроля воздушной обстановки. Он способен в автоматическом режиме сопровождать несколько десятков целей, определять их координаты и параметры движения и "опознавать" все типы летательных средств. В Минобороны подчеркивают, что в дальнейшем такие РЛС с элементами искусственного интеллекта станут основой АСУ ВКС.

Оборудование РЛС располагается на шасси высокой проходимости и может перебрасываться самолетами военно-транспортной авиации. Радар способен работать в любую погоду и в условиях активного противодействия средств РЭБ. Несколько таких радаров, установленных на расстоянии друг от друга, позволяют создать единую зону контроля за короткое время.

Как пояснил бывший командующий зенитно-ракетными войсками, генерал-лейтенант Александр Горьков, такие мобильные РЛС "видят" на расстоянии свыше 600 км, что очень важно для раннего обнаружения противника и принятия решения о дальнейших действиях, тем более, что они интегрированы в единую автоматическую систему управления.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
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