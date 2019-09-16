Плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов" прибыл к месту базирования в Певек

Как сообщила 14 сентября 2019 года пресс-служба АО "Концерн Росэнергоатом", единственный в мире атомный плавучий энергетический блок (ПЭБ) "Академик Ломоносов", отправленный 23 августа 2019 года из Мурманска в сопровождении ледокола и буксиров, успешно пришвартовался в месте своего основного базирования - в городе Певеке Чукотского автономного округа (ЧАО). Всего по дороге из Санкт-Петербурга - в Мурманск, а из Мурманска - в Певек "Академик Ломоносов" преодолел около 9 тысяч километров.

Плавучий атомный энергетический блок "Академик Ломоносов" проекта 20870, ошвартованный в Певеке (Чукотский автономный округ), 14.09.2019 (с) gosnovosti.com

14 сентября в Певеке состоялась торжественная церемония встречи атомного судна, в которой приняли участие: губернатор Чукотского АО Роман Копин, заместитель генерального директора Госкорпорации "Росатом" - директор Дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша, другие руководители Госкорпорации "Росатом" и Концерна "Росэнергоатом", глава городского округа Певек Николай Леванов и др. официальные лица.

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин: "Сегодня мы все присутствуем при историческом событии - сложная двухэтапная работа по буксировке атомного энергоблока из Санкт-Петербурга - в Мурманск, а из Мурманска - в Певек успешно завершена. Теперь можно уверенно говорить о том, что город Певек в ближайшем будущем станет одним из главных опорных узлов Северного морского пути, а также новой энергетической столицей всей Чукотки. Напомню, что в начале следующего десятилетия мы ожидаем окончательного останова энергоблоков на основном источнике энергии для Чукотки - Билибинской АЭС. После этого функция главного генератора энергии перейдет плавучей АЭС".

Генеральный директор АО "Концерн Росэнергоатом" Андрей Петров: "Сегодня проект по сооружению плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) вступил в завершающую стадию. На текущий момент в Певеке завершены все строительные работы по созданию гидротехнических сооружений, обеспечивающих швартовку плавучего энергоблока к мол-причалу. В ближайшие месяцы на ПЭБ будет выполнен завершающий этап пуско-наладочных работ, связанный с подготовкой к выдаче электрической и тепловой энергии в береговую инфраструктуру. Основные задачи текущего года - до конца ноября завершить работы по сооружению подстанции "Береговая" и до 31 декабря выполнить ввод ПАТЭС в эксплуатацию".

Директор дирекции Северного морского пути ГК "Росатом" Вячеслав Рукша: "Особо хочу отметить, что плавучий энергоблок построен на базе российских технологий атомного судостроения, с учётом многолетнего опыта эксплуатации энергетических ядерных установок атомных ледоколов в суровых условиях севера. Плавучий энергоблок - это уникальный энергоисточник, способный обеспечить энергией промышленные предприятия, портовые города, комплексы по добыче и переработке нефти и газа на Северном морском пути. Стабильное и экологически чистое энергообеспечение северных территорий - одна из важнейших составляющих успешного развития СМП".

После ввода в эксплуатацию ПАТЭС количество действующих атомных станций России вырастет с 10 до 11. Кроме того, впервые в истории отечественной атомной энергетики сразу две действующих АЭС (ПАТЭС и Билибинская АЭС) будут находится на территории одного субъекта федерации.

Справка:

Плавучая атомная теплоэлектростанция в составе плавучего энергоблока "Академик Ломоносов" и береговых гидротехнических сооружений предназначена для энергоснабжения Чукотского автономного округа и снабжения теплом г. Певека. В перспективе ПАТЭС заменит мощности технологически устаревших Билибинской АЭС и угольной Чаунской ТЭЦ. После ввода в эксплуатацию ПАТЭС станет самой северной атомной станцией в мире, забрав этот титул у Билибинской АЭС. Размещение ПАТЭС в г. Певеке создаст условия для ускоренного социально-экономического развития Чаунского муниципального района и Чукотки в целом. Кроме того, она станет одним из ключевых элементов инфраструктуры в рамках программы развития Северного морского пути и обеспечения круглогодичной ледокольной проводки.

ПАТЭС разработана с большим запасом прочности для противодействия внешним угрозам. Станция оснащена двумя реакторными установками ледокольного типа КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии, что достаточно для обеспечения энергопотребления города с населением около 100 тыс. человек. В настоящее время Госкорпорация "Росатом" уже работает над вторым поколением ПАТЭС - оптимизированным плавучим энергоблоком (OFPU), который будет меньше и мощнее своего предшественника. Его предполагается оснастить двумя реакторами типа РИТМ-200M общей мощностью 100 МВт.

В свою очередь, Пресс-служба Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского АО сообщает:

ПЭБ "Академик Ломоносов" пришвартовался в Певеке. В торжественной церемонии встречи первого в мире плавучего атомного энергоблока приняли участие Губернатор Чукотки Роман Копин, члены окружного Правительства, руководство госкорпорации "Росатом", администрация Певека, представители МЧС и духовенства.

- Мы долго готовились к этому проекту. Если честно, я впервые услышал об этой идее, наверное, в начале двухтысячных. Мы долго шли к его реализации, и сейчас это новая жизнь, новая эра для Чукотки, для развития региона, - прокомментировал Роман Копин.

"Академик Ломоносов" прибыл в порт Певека и стал на рейд 9 сентября. Хорошая погода и ледовая обстановка позволили каравану судов идти с опережением графика и преодолеть путь в 2,6 тыс. миль (4,9 тыс. километров) за 17 суток. Сопровождали ПЭБ три буксира - один тянул энергоблок, второе судно шло сзади и тормозило его, третий буксир следовал рядом в качестве запасного. Караван сопровождали ледоколы "Диксон" и "Новороссийск".

Несмотря на порывистый ветер сегодня "Академик Ломоносов" успешно пришвартовался к месту своего постоянного базирования. Весь процесс буксировки и швартовки занял около трёх часов.

Теперь энергоблок предстоит подключить к энергосетям. По словам начальника службы эксплуатации общестанционных систем и сооружений филиала АО "Концерн Росэнергоатом" "Дирекция по сооружению и эксплуатации ПАТЭС" Вячеслава Кувалдина, подключение займёт 1,5-2 месяца. Все необходимые для этого материалы - трубопроводы и кабели в эти дни также разгружают в морпорту Певека. Завершить работы по подключению к электроподстанции планируется до 30 октября, к тепловым сетям в середине ноября. Запуск ПАТЭС планируется по графику - к 30 декабря. Жители Певека получат экологически чистую энергию.

- У Певека были разные периоды жизни. На пике развития Певек был большим городом с населением 25 тысяч человек. Сейчас здесь живёт 4,5 тысяч человек. И это конечно сильно заметно в регионе. ПАТЭС - это перезагрузка Певека и всей Чукотки - добавил Губернатор, отметив, что население Чукотки с приходом ПЭБ увеличится на полторы тысячи человек.

Как отмечают в "Росатоме", ПАТЭС разработана с большим запасом прочности, который превышает все возможные угрозы и делает ядерные реакторы неуязвимыми для цунами и других природных катастроф. Станция оснащена двумя реакторными установками, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме, что достаточно для обеспечения энергопотребления города с населением около 100 тысяч человек.

Напомним, что соглашение о строительстве ПАТЭС между Правительством Чукотки и корпорацией "РОСАТОМ" было подписано на полях ВЭФ в 2015 году. Уникальная станция станет одним из ключевых элементов инфраструктуры для развития Севморпути. Она создаст условия для ускоренного социально-экономического развития Певека, Чукотки и всего Дальнего Востока.

Запуск ПАТЭС - это начало нового этапа в истории мировой энергетики.

Cо стороны bmpd напомним, что плавучий энергетический блок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" проекта 20870 предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) и разработан ПАО "ЦКБ "Айсберг" (Санкт-Петербург). Данная программа является одним из "долгостроев" отечественной атомной и судостроительной промышленности.

ПЭБ проекта 20870 является гладкопалубным несамоходным судном длиной 144,2 метра, шириной 30 метров, осадкой 5,6 метра, водоизмещением 21560 тонн. Экипаж 69 человек. Энергоблок оснащен двумя модифицированными ядерными реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме, что достаточно для поддержания жизнедеятельности города с населением около 100 тыс. человек. Главным конструктором, изготовителем и поставщиком реакторных установок является АО "ОКБМ Африкантов" (Нижний Новгород).

Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) на основе плавучего атомного энергоблока состоит из плавучего энергетического блока (ПЭБ), береговой площадки с сооружениями, обеспечивающими выдачу электрической и тепловой энергии потребителям, а также гидротехнических сооружений, обеспечивающих безопасную стоянку ПЭБ в акватории.

Назначенный срок службы ПЭБ - 40 лет; назначенный срок службы до заводского ремонта - 12 лет; время работы реакторных установок между перегрузками активной зоны - 3 года. Все системы обращения с ядерным топливом и радиоактивными материалами расположены внутри ПЭБ. Перегрузка активной зоны и хранение отработанного топлива осуществляется на борту ПЭБ. После окончания эксплуатации ПЭБ должен утилизироваться на специализированном предприятии.

Строительство ПАТЭС было осуществлено по заказу "Росатома" в соответствии с Федеральной целевой программой "Энергоэффективная экономика" на 2002-2005 годы и на перспективу до 2010 года. Изначально 19 мая 2006 года победителем тендера на строительство ПЭБ проекта 20870 было объявлено АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (СМП, Северодвинск). 15 апреля 2007 года на СМП состоялась церемония закладки ПЭБ "Академик Ломоносов" проекта 20870, с плановым сроком сдачи в 2010 году. Однако затем руководство СМП заявило о требованиях пересмотра контрактных сроков и стоимости постройки ПЭБ, В результате в августе 2008 года "Росатом" расторг договоры с СМП и передал постройку ПЭБ на АО "Балтийский завод" (тогда входивший в состав "Объединенной промышленной корпорации" Пугачева). В мае 2009 года ПЭБ "Академик Ломоносов" проекта 20870 был перезаложен на Балтийском заводе. При этом контрактным сроком готовности ПАТЭС был обозначен конец 2012 года, а ее ввода в эксплуатацию - 2013 год.

30 июня 2010 года ПЭБ "Академик Ломоносов" был спущен на воду в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе. Однако только 27 сентября и 1 октября 2013 года была произведена погрузка на ПЭБ парогенерирующих блоков. По условиям нового контракта Балтийский завод обязывался сдать ПЭБ, готовый к буксировке на место эксплуатации, 9 сентября 2016 года.

4 октября 2016 года началось строительство береговой инфраструктуры ПАТЭС в Певеке (Чукотский АО).

Буксировка завершенного строительством ПЭБ "Академик Ломоносов" с Балтийского завода в Мурманск была начата только 28 апреля 2018 года, в Мурманск энергоблок прибыл 19 мая и был ошвартован на площадке ФГУП "Атомфлот" (дочернее подразделение Росатома). Загрузка ядерного топлива в первый реактор (правого борта) энергоблока была начата там 25 июля 2018 года, во второй реактор (левого борта) - 28 сентября. 2 ноября 2018 года был осуществлен запуск первого реактора на ПЭБ.

Процесс швартовки плавучего атомного энергетического блока "Академик Ломоносов" проекта 20870 в Певеке (Чукотский автономный округ), 14.09.2019 (с) Юрий Капасёв / kapasev.livejournal.com