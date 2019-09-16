Армия США выбирает новую управляемую ракету для ударных вертолётов и БЛА

Американская армия выбирает новую ракету для вооружения беспилотников, а также современных и перспективных вертолетов. Как пишет Flightglobal, разработка и закупка нового боеприпаса будут проходить в рамках программы LRPM (Long Range Precision Munition, дальнобойный высокоточный боеприпас).

Источник изображения: topwar.ru

Армия США уже обнародовала требования к новой ракете. Согласно им, ракета должна поражать наземные цели (живую силу, легкобронированную технику и посты управления) на дальности не меньше 30 км, также она должна уметь преодолевать и поражать комплексные системы ПВО. Масса ракеты не должна превышать 91 кг вместе с пусковым контейнером, если таковой предусмотрен его конструкцией. Отдельно подчеркивается, что ракета должна преодолевать 30 км не более чем за 100 секунд.

Объявляя конкурс на новую ракету, армия США выставила еще одно условие - рассматриваться будут только проекты ракет, готовых к испытаниям и производству. После принятия из на вооружение, новую ракету планируют ввести в комплекс вооружения ударных вертолетов AH-64 Apache и беспилотников MQ-1C Gray Eagle. Также ее поставят на вооружение перспективных вертолетов, которые разрабатываются на замену современным моделям.

Новая ракета должна заменить уже устаревшую управляемую ракету AGM-114 Hellfire, стоящую на вооружении современных вертолетов и беспилотников США. Единая ракета JAGM класса "воздух-поверхность", которая с прошлого года выпускается мелкими сериями на замену Hellfire, видимо не совсем устраивает американских военных по причине небольшой дальности полета. При массе в 49 кг, JAGM способна поразить цель на дальности до 8 км.