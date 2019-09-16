На Восточном бетонируют командный пункт стартового комплекса для ракет "Ангара"

По данным Роскосмоса, для этих работ потребуется 1,5 тыс. куб. м бетона

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Специалисты на космодроме Восточный бетонируют вторую плиту командного пункта стартового комплекса для ракет-носителей "Ангара" в рамках строительства второй очереди космодрома. Об этом сообщил в субботу Роскосмос на своей странице в Twitter.

"На космодроме Восточный продолжается строительство его второй очереди. Специалисты проводят бетонирование второй плиты командного пункта стартового комплекса для ракет-носителей семейства "Ангара", - говорится в сообщении.

По данным госкорпорации, для этих работ потребуется 1,5 тыс. куб. м бетона.

Заливка бетона на стройке второй очереди космодрома Восточный началась 2 сентября. Ранее источник на дальневосточном космодроме сообщил ТАСС, что рабочие компании ПСО "Казань" осенью начнут заливать бетон под новый стартовый стол на космодроме Восточный, с которого будут запускаться ракеты серии "Ангара".

В июне источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что начало испытаний наземных объектов второй очереди космодрома Восточный планируется до конца 2022 года. Космодром Восточный - первый российский гражданский космодром. В апреле 2016 года с него был произведен первый успешный пуск с выводом на орбиту трех спутников. Восточный обеспечит полный доступ России в космическое пространство и уменьшит зависимость от расположенного в Казахстане Байконура.