Под Нижним Новгородом начались учения военных России и Беларуси

На полигоне "Мулино" в Нижегородской области проходят учения "Щит Союза-2019". Военнослужащие России и Беларуси отрабатывают борьбу с условными диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями.

Как сообщил начальник белорусского генерального штаба ВС, генерал-майор Олег Белоконев, в маневрах принимают участие около 12 тысяч военнослужащих двух стран, 950 единиц боевой техники, а также до 70 самолетов и вертолетов.

От Беларуси задействовано свыше четырех тысяч человек личного состава, более 30 танков и 80 боевых бронированных машин, около 50 реактивных систем залпового огня, а также 15 самолетов и вертолетов.

На первом этапе соединения и воинские части отрабатывают вопросы по недопущению дестабилизации обстановки, а также выполнять практические мероприятия в ходе нанесения противником массированных ракетно-авиационных ударов.

Николай Грищенко