Рекордсмен по срокам эксплуатации стратегический ракетный комплекс УР-100Н УТТХ - будет и впредь оставаться в строю

НПО машиностроения впервые в мире удалось обеспечить столь длительную эксплуатацию комплекса при сохранении его боевых и технических характеристик

Москва. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Генеральный директор АО "ВПК" НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") Александр Леонов сообщил, что межконтинентальная баллистическая ракета УР-100Н УТТХ в обозримой перспективе будет оставаться на боевом дежурстве.

"Ракеты УР-100Н УТТХ уже имеют наиболее длительные сроки нахождения на боевом дежурстве, сейчас эти сроки продлены свыше 36 лет, что обеспечивает эксплуатацию комплекса в соответствии с планами РВСН", - сказал Леонов в интервью, опубликованном в корпоративном издании КТРВ "Точно в цель".

По его словам, задача по обеспечению столь длительной эксплуатации комплекса при сохранении боевых и технических характеристик была решена впервые в мире. Для того чтобы продлить сроки эксплуатации ракеты потребовалось провести множество научных исследований и опытно-конструкторских работ, объединенных в единую комплексную программу.

Леонов сообщил, что в ходе работ по продлению сроков эксплуатации ракеты определяются запасы прочности силовых конструкций, тщательно проверяется состояние топливных баков, анализируется состояние компонентов ракетного топлива, проводятся ускоренные испытания в климатических камерах, обеспечивающих эквивалентные воздействия параметров окружающей среды на конструкции узлов и агрегатов ракетного комплекса.

"Мероприятия , о которых я только что сказал, проводятся регулярно, и по их итогам , год за годом, мы продлеваем срок эксплуатации этих ракет. Делать прогнозы на отдаленную перспективу я не стал бы, но на ближайшие годы эти работы уже запланированы", - сказал Леонов.

По его словам, одновременно НПО машиностроения совместно с кооперацией предприятий проводит ряд научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых ракетных комплексов с крылатыми ракетами, комплексов стратегического назначения, а также перспективных видов их боевого оснащения. Ведутся работы по созданию новых космических систем гражданского, военного и двойного назначения.