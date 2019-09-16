40 иностранных участников примут участие в заседании Международной хартии по космосу в Петербурге

Москва. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Госкорпорация "Роскосмос" проведет заседание Международной хартии по космосу с 7 по 11 октября в Санкт-Петербурге, сообщает госкорпорация.

"В заседании примут участие более 40 иностранных участников из 17 космических агентств, являющихся участниками Хартии. На заседании будут обсуждаться дальнейшие перспективы развития Хартии и различные направления ее деятельности", - говорится в сообщении на сайте "Роскосмоса".

Отмечается, что после заседания "Роскосмос" примет на себя обязательства председательствующей организации в хартии до апреля 2020 года, в его компетенцию войдёт оперативная передача данных дистанционного зондирования Земли пострадавшим от чрезвычайных ситуаций странам и координация взаимодействия организаций-участников.

"Роскосмос" официально присоединился к Международной хартии по космосу и крупным катастрофам в 2013 году. В 2016 году российская организация уже проводила заседание хартии, после чего председательствовала в ней в течение полугода.