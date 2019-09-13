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13.09.2019
Интерфакс-АВН

Израиль не готов мириться с ракетной угрозой Ирана на сирийской территории - Нетаньяху

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Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху.
Источник изображения: Reuters

Нетаньяху заявил, что личный контакт с Путиным позволил предотвратить трения и столкновения между российскими и израильскими военными

Сочи (Бочаров ручей). 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Израиль не намерен мириться с угрозой со стороны Ирана, который пытается использовать территорию Сирии для агрессии, заявил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху.

"Согласование между нашими военными всегда очень важно. Это особенно важно в это время, потому что за последний месяц мы видим резкое нарастание попыток Ирана использовать территорию Сирии для атаки на нас, для того, чтобы расположить там ракеты", - сказал Нетаньяху на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он добавил: "Мы не готовы мириться с этой угрозой, и поэтому мы вынуждены действовать. И в этой ситуации еще тем более важен тот диалог, который мы ведем. И я уверен, что мы будем это обсуждать и на нашей встрече".

Премьер-министр Израиля сообщил, что перед встречей с Путиным он провел переговоры с министром обороны Сергеем Шойгу.

Нетаньяху подчеркнул, что укреплению двусторонних отношений способствует взвешенная политика обоих лидеров.

"И личная связь между нами. Личная связь между нами позволила предотвратить ненужные трения, столкновения между нашими военными. И я могу ответственно сказать, что это очень важный элемент стабильности всего региона", - считает премьер Израиля.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Россия
Сирия
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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