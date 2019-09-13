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13.09.2019
Деловая газета "Взгляд"

Эксперт объяснил боязнь Британии оборонительных вооружений России

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Натовский корабельный комплекс Mk41
Натовский корабельный комплекс Mk41.
Источник изображения: Mass Communication Specialist 2nd Class Andrew Schneider/U.S. Navy

"Слова Болла об оборонительном вооружении России свидетельствуют, что Британия и НАТО готовятся к войне", – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Так он оценил заявление представителя штаба британских ВВС Джулиана Болла о том, что угроза со стороны российских ракетных систем С-400, "Бастион-П" и "Искандер" требует ответа Великобритании.

"Когда говорится о готовящемся ответе Великобритании на российские комплексы "Искандер" и "Бастион", очевидно имеется в виду, что англичане будут наращивать потенциал своего военно-морского флота, строить фрегаты, оснащенные перспективными системами противовоздушной обороны. Такого оружия у англичан пока еще нет. Возможно, в данной ситуации Британия будет сотрудничать с США и ставить американские системы на свои корабли", – отметил полковник в отставке, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Ранее помощник начштаба британских ВВС по потенциалу и боеготовности Джулиан Болл заявил: наиболее опасными видами российского оружия, наличие которых требует от Великобритании скорейшего ответа, являются ЗРК С-400, береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический комплекс "Искандер".

Коммодор Болл обратил внимание на российскую концепцию A2/AD – сдерживание противника, путем создания повышенной опасности для дислоцирования или перемещения сил противника в защищаемую местность. При помощи ракетных систем Россия и создает такие зоны ограничения доступа и маневра, полагает британский военный. Болл предложил бороться с этими ограничениями изменением тактики военных действий,а также при помощи искусственного интеллекта и разработки перспективного вооружения.

Система С-400 – это оружие обороны, как и береговой ракетный комплекс с противокорабельными ракетами "Бастион", напомнил Кнутов. "Болл ведет речь о наступательных вооружениях, о стратегии нападения", – делает вывод эксперт, подчеркивая, что подразумеваются наступательные действия не одной только Великобритании, а НАТО в целом. "Скорее всего, Великобритания будет покупать у США самолеты F-35, – полагает эксперт. – Что дальше? Американские базы в Польше и в ближайшей перспективе в Японии, развертывание систем крылатых ракет, корабельных установок вертикального пуска Мк41, развертывание ракет средней и меньшей дальности".

Кроме того, если разрыв Британии с ЕС не состоится, то, скорее всего, Брюссель будет настаивать, чтобы Лондон подключился к разработке истребителя 6-го поколения, полагает Кнутов. "Сейчас авиастроительные компании Airbus и французская Dassault разрабатывают беспилотник, прототип которого был представлен в июне этого года в Париже. Ожидается, что такой аппарат сразу 6-го поколения (нынешнее, пятое, они пропускают) поступит на вооружение НАТО к 2035-2040 годам. Великобританию в случае невыхода из ЕС подтянут к этому проекту", – поделился Юрий Кнутов.

"Планы перевооружения и подобные заявления очень хорошо раскрывают характер такой организации, как НАТО, и тех задач, которые она сегодня перед собой ставит. Фактически речь идет даже не о гонке вооружений, а о целенаправленной подготовке к войне. Это крайне опасно", – полагает военный эксперт.



Иван Абакумов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Великобритания
Польша
Россия
США
Франция
Япония
Продукция
F-35
Mark 41
Бастион
Искандер
С-400 Триумф
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