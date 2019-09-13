В Китае: Решение США продать F-35 Польше вызывает нервозность у России

Китайские СМИ решили прокомментировать решение Госдепартамента США по продаже истребителей пятого поколения в Восточную Европу.

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Речь идёт об одобрении американским внешнеполитическим ведомством сделки с поляками по продаже им 32-х истребителей F-35 с функциями последующего технического обслуживания и довооружения. Отмечается, что F-35 в итоге должны заменить парк советских истребителей, включая МиГ-29, остающиеся на данный момент на вооружении польских ВВС.

Китайское издание военной тематики Mil.Huanqiu выходит с материалом, озаглавленным следующим образом:

"Россия нервничает в связи с решением США продать F-35 Польше".

В частности, отмечается, что этот шаг США в России воспринимается как очередной в продвижении натовской инфраструктуры и современного натовского оружия к российским границам. "Нервозность", как пишут китайские журналисты, связана и с "реализованной на F-35 технологией стелс" - "могут оставаться незамеченными для радаров".

Однако другие эксперты полагают, что "нервозность" в данной ситуации в равной степени могут проявлять и в Соединённых Штатах. Ведь вполне может оказаться, что F-35 окажется отлично различимым для российских систем ПВО, расположенным, например, в Калининградской области. В качестве примера стоит привести потерю США "невидимки" F-117 в Югославии, который, как выяснилось, легко обнаруживается радарами ещё советской "постройки". Но здесь важно отметить и то, что Польша для США в первую очередь - отличный рынок сбыта вооружений, который разогрет русофобией и догмой о "российской угрозе".