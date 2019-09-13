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13.09.2019
Военное обозрение

Британия обещает проникнуть через российские зоны недоступности

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Британские военные намерены найти способ "взлома" так называемых "зон запретного доступа" (A2/AD), которые благодаря глубокоэшелонированной обороне не позволяют нанести эффективный ракетный удар по неприятелю. Для этого войска переходят к новой системе нападения, в рамках которой в качестве ударной силы будет выступать обширный комплекс средств.

Источник изображения: topwar.ru

Джулиан Болл, помощник начальника штаба Королевских ВВС, выступая 9 сентября на оружейной выставке DSEI (Лондон), заявил, что от российских ракетных систем, таких как ЗРК С-400, ПКР "Бастион-П" и БР "Искандер", исходит угроза, на которую необходимо дать адекватный ответ. И он будет найден, обещает высокопоставленный военный.

Наш доступ к будущей операционной среде ставится под сомнение [...] Это наше коллективное стремление

- пояснил в этой связи Болл.

В связи с этим, с его слов, планируется широкое внедрение искусственного интеллекта, а также использование новых видов оружия и оборудования. По его мнению, данный набор средств позволит ударным силам проникнуть через выставленный Россией боевой барьер.

Концепция A2/AD в последние годы активно обсуждается как экспертами, так и военными, хотя официально данная доктрина нигде не признана. Как отмечается, "зоны недоступности" выстроены Россией в Балтийском и Черноморском регионах. Имеются утверждения, что близок к этому Пекин, развивая систему обороны в Южно-Китайском море. Британия обещает осуществить проникновение через такие зоны.

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Великобритания
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Продукция
Бастион
Искандер
С-400 Триумф
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