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13.09.2019
Интерфакс-АВН

Самолет ВВС Франции провел редкий разведывательный полет вблизи границ России на Балтике

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Transall C-160NG
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС Франции Transall C-160NG.
Источник изображения: abpic.co.uk

У российских рубежей на Балтике в среду также зафиксирован полет натовского летающего радара

Лондон. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Самолет радиоэлектронной разведки ВВС Франции Transall C-160NG в среду совершил многочасовой полет вблизи российских рубежей в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Французский разведчик совершил серию пролетов вдоль границ Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Литвы, а также Псковской и Ленинградской областей, выполняя задание в небе над Латвией, Эстонией и Финским заливом. В общей сложности самолет ВВС Франции курсировал вблизи границ России в течение шести часов.

По имеющимся данным, разведчик совершил вылет с авиабазы Зокняй в Литве, куда он был переброшен из Франции еще в понедельник.

По данным наблюдателей, полет самолета ВВС Франции данного типа вблизи границ России был осуществлен впервые за долгое время. В настоящее время у западных границ России в основном разведку ведут американские и британские военные самолеты. Лишь 6 августа нынешнего года вблизи Крыма и Керченского пролива был зафиксирован полет патрульного противолодочного самолета ВМС Франции Breguet Atlantique ATL2. А в 2018 году вблизи границ России на Балтике выполнял задание самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления ВВС Франции E-3F Sentry AWACS, который совершал полет над северо-востоком Эстонии и югом Финского залива.

Согласно официальным источникам, ВВС Франции располагает двумя самолетами радиоэлектронной разведки Transall C-160NG, четырьмя летающими радарами E-3F Sentry AWACS и двумя десятками дальних морских разведчиков Breguet Atlantique ATL2.

Одновременно с полетом французского разведчика у границ России на Балтике в среду днем был также зафиксирован самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Командования НАТО E3-A Sentry AWACS, который вылетел с авиабазы Гайленкирхен в Германии. В течение более трех часов он курсировал вблизи границ Ленинградской и Псковской областей.

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