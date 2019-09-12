Sina (Китай): российская спутниковая навигационная система "присоединяется" к "Бэйдоу"? Чжан Чжаочжун: "Нет существенных улучшений, это лишь запасной вариант"

Российско-китайское сотрудничество в сфере использования спутниковых навигационных систем разрушило грезы США об исключительности системы GPS. В статье говорится о "присоединении" ГЛОНАСС к "Бэйдоу", но так ли это на самом деле? Как полагает военный обозреватель Чжан Чжаочжун, Китаю и России необходимо такое сотрудничество, которое будет базироваться на принципе взаимодополнения.

30 августа на шестом заседании Российско-Китайского комитета по стратегически важным проектам в области спутниковой навигации обе стороны подтвердили, что соглашение между правительством РФ и КНР о мирном использовании спутниковых систем ГЛОНАСС и "Бэйдоу" скоро вступит в силу.

Будучи важным межправительственным документом, данное соглашение предоставит гарантии в области права и планирования с целью осуществления российско-китайского сотрудничества в сфере спутниковой навигации.

Общеизвестно, что всего в мире существует четыре спутниковые навигационные системы, способные определять местоположение цели - американская GPS, российская ГЛОНАСС, китайская "Бэйдоу" и разработка ЕС - "Галилео".

Тем не менее только навигационные системы GPS, ГЛОНАСС и "Бэйдоу" могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях, в то время как система Галилео изначально была разработана лишь для гражданского использования. Последняя также несет поисково-спасательную функцию, поэтому в определенной степени отличается от других спутниковых систем.

В результате действий России и Китая две из четырех навигационных систем начали официально сотрудничать, что не только пошатнуло господствующее положение американской GPS, но и заставило многих задуматься: может ли ГЛОНАСС стать частью китайской навигационной системы "Бэйдоу"? Из двух половин сделать одно целое? На самом деле это не так.

С технической точки зрения российская навигационная система ГЛОНАСС уступает "Бэйдоу". Будучи советской разработкой 1982 года, она далеко несовременна. Несмотря на то, что Россия проводила модернизацию данной системы, ее точность определения положения цели составляет всего лишь от трех до семи метров.

В сравнении с ГЛОНАСС, китайская навигационная система "Бэйдоу" более продвинута как в техническом плане, так и по количеству спутников. В Азиатско-Тихоокеанском регионе она способна определять положение цели с точностью до 2,6 метра, в остальных точках планеты - до 3,6 метра. В определении местоположения засекреченных объектов ее точность может достигать 0,1 метра.

По этой причине от присоединения ГЛОНАСС к "Бэйдоу" мы не извлечем никакой реальной пользы. Однако необходимо заметить, что российско-китайское сотрудничество в сфере спутниковой навигации на самом деле может дать целенаправленное взаимодополняющее преимущество. Если в спутнике одной из сторон произойдет сбой или он подвергнется атаке, в результате чего он не сможет нормально работать в отведенном ему регионе, то в таком случае можно будет воспользоваться другой системой и обеспечить навигацию по всей планете. То есть это своего рода запасной вариант.

На самом деле, использование навигационной системы не только в гражданской, но и в военной сфере является чрезвычайно важным, а также наиболее засекреченным направлением деятельности любой страны, и из-за сотрудничества эта засекреченность не может быть снята.

Более того, согласно регламенту Международного союза электросвязи, страна, способная первой запустить спутник и отправить сигнал в определенной частоте, обладает правами на эту частоту. То есть, как говорится, "Кто успел, тот и съел". Из этого следует, что диапазон частот ГЛОНАСС и "Бэйдоу" различен, и они не могут быть совмещены. В этой связи могут быть совмещены только их терминальные оборудования.

Поэтому сотрудничество между ГЛОНАСС и "Бэйдоу", как ошибочно считают многие, основывается не только на одном желании использования спутников друг друга для атаки противника. Основа сотрудничества лежит в совместных разработках оборудования, способного совмещать два вида спутников. Поэтому это больше напоминает увеличение числа абонентов и расширение возможностей приема наземных сигналов.

Приведем простой пример: допустим, у одной из сторон есть бензин, а у другой - электричество. Их сотрудничество заключается не в смешивании бензина и электричества, а в совместной разработке машины, способной работать как на бензине, так и на электричестве. По этой причине в нашей повседневной жизни, будь то развитие сельского хозяйства или трансграничные перевозки, требуется одновременно получать сигнал и ГЛОНАСС и "Бэйдоу", что очень проблематично. Сотрудничество в таком случае является лучшим выбором.

Будучи важнейшей навигационной системой в США, GPS находится в очень затруднительном положении. В связи с чем в будущем, будь то БПЛА, беспилотное вождение или различные приложения 5G поколения, - все они должны будут иметь доступ к всемирной системе определения местоположения. По этой причине российско-китайское сотрудничество разрушило грезы США о том, что GPS исключителен в этом мире и что они захватили первенство на будущем рынке. Для Америки это немалые потери.

Более того, в настоящий момент Россия также разрабатывает систему, способную создавать помехи в работе GPS. Известно, что армия США сильно зависит от GPS. Будь то управляемые ракеты, самолеты, авианосцы или танки, даже солдаты не могут обойтись без этой системы навигации. Поэтому, как только GPS подвергнется помехам со стороны противника, это окажет на американскую армию большое влияние.

В августе 2018 года у боевых машин американской армии, расквартированной в Европе, произошел сбой в работе GPS. Позже в результате расследования выяснилось, что в тот момент Россия проводила испытания системы, создающей помехи. После этого российские войска, находящиеся в Сирии, даже были оснащены оборудованием, способным создавать помехи в работе GPS в пределах 50 метров. Даже если бы американская армия модернизировала помехоустойчивость своих приемных антенн, все равно было бы невозможно полностью отфильтровать помехи.

В ответ на это США начали разработку GPS нового поколения в надежде повысить точность определения местоположения и безопасность навигационной системы военного назначения. В результате была усилена безопасность в интернете, а количество подконтрольных спутников было увеличено с 30 до 60 единиц.

Россия в свою очередь, увидев ненадежность американской GPS, начала разработку радионавигационной системы под кодовым названием "Спрут-Н1". "Спрут-Н1" работает за счет наземных станций, определяющих координаты цели. Помимо геолокации система способна определять высоту и скорость цели, а ее точность значительно выше ГЛОНАСС, которую использует Россия для военных целей. Она ничуть не уступает американской системе GPS.В отличие от спутниковой навигационной системы российская радионавигационная система "Спрут-Н1" определяет местоположение цели за счет наземных станций и использует систему радиошифрования для передачи сообщений. Таким образом можно эффективно избегать электромагнитные помехи, создаваемые противником. Кроме того, поскольку система "Спрут-Н1" использует наземные радиостанции, интенсивность передаваемого сигнала значительно выше, чем у спутниковых аналогов. По этой причине противник не может создавать электромагнитное экранирование, и система обладает большей "живучестью" на поле боя.

Тем не менее с технической точки зрения несмотря на то, что для определения местоположения не требуются спутники, данная система зависит от большого числа наземных станций для поддержания сигнала. Кроме того, из-за малого количества орбитальных спутников она способна устанавливать лишь местоположение в заданном регионе и полностью лишена возможности делать это по всей планете. Несмотря на то, что система способна к РЭБ, ее использование сильно ограничено.

Возвращаясь к нашей навигационной системе "Бэйдоу", необходимо отметить, что до конца 2019 года планируется запустить от шести до восьми спутников, и это будет непрерывно улучшать функционал всей системы. К 2020 планируется создать ведущую систему спутниковой навигации и обеспечить ее высококачественным обслуживанием. В плане борьбы с помехами также приняты превентивные меры и сделаны необходимые расчеты для обеспечения стабильной работы системы.

По этой причине российско-китайское сотрудничество в сфере спутниковой навигации - это достижение сразу нескольких целей, что впоследствии сделает нашу жизнь еще лучше.