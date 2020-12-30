Огонь по шашлыкам

Войны дронов и спутников определяют исход наземных сражений

Конфликт в Нагорном Карабахе с применением огромного количества образцов высокоточного оружия и боевых дронов показал, что современная война требует больших вложений и научного подхода. В век торжества высоких технологий и искусственного интеллекта эта непреложная истина стала еще более актуальна. Азербайджанская сторона использовала спутники для коррекции координат при нанесении ударов РСЗО и оперативно-тактических ракетных комплексов, в том числе турецкий космический спутник наблюдения и разведки Gokturk. А также поддерживающий правительственную связь Азербайджана собственный спутник «Азерспейс-1». Они создали колоссальное преимущество на поле боя и фактически обеспечили победу азербайджано-турецких сил над технически слабо оснащенными подразделениями сил обороны Нагорного Карабаха.

Дырявый зонтик

После окончания горячей фазы конфликта на Южном Кавказе в военном экспертном сообществе стран, прямо или косвенно соперничающих с Россией, стали все чаще появляться суждения о том, что роль беспилотников для завоевания господства в воздухе в условиях современной войны беспрецедентна и носит определяющий характер.

Подобные мнения не лишены оснований. Однако в этих бравурных оценках, сопровождающихся призывами «горячих голов» в Киеве и Анкаре отвоевать Донбасс с помощью турецких «Байрактаров», практически не упоминается о том, что Россия обладает средствами, способными эффективно противостоять атаке как одиночных БЛА, так и роев самых современных беспилотников-камикадзе. Это доказали, к примеру, система защиты базы «Хмеймим» в Сирии, а также действия подразделений РЭБ России, дислоцирующихся в различных округах и флотах, включая Северный флот.

В условиях современного боя радиоэлектронное подавление приемных устройств противника активными и пассивными помехами, применение ложных целей и ловушек, радиоэлектронная защита, направленная на обеспечение устойчивой работы радиоэлектронных средств (РЭС) являются неотъемлемой частью успешного военного управления.

“ Снаряды прилетали на огонек в буквальном смысле. Зачастую то ли по халатности, то ли от плохой информированности армянские резервисты жарили на блокпостах шашлык, рассылая друзьям в соцсетях фотографии ”

От помехоустойчивости РЭС в условиях воздействия преднамеренных радиопомех противника, закрытия противнику доступа для ввода в системы передачи информации ложных сигналов зависит функционирование боевых подразделений всех видов вооруженных сил.

Перехваченные сигналы из каналов связи между военнослужащими и техническими средствами, сигналы работающих РЛС, станций связи, радиопомех и иных радиоэлектронных средств армянских сил, беспечно оставшихся без прикрытия и не сменивших позиции после многочисленных разведок боем, во-первых, демаскировали собственные позиции. А во-вторых, послужили одним из основных факторов для развития наступления азербайджано-турецких сил.

Включенный в зоне боевых действий мобильный телефон или станция РЛС, излучающая электромагнитный сигнал, зачастую становились маркерами на мониторах операторов БЛА, в основном турецких офицеров с боевым опытом в Сирии и Ливии, которые фиксировали местоположение объектов для следовавшей после разведки дронов атаки беспилотников.

Дроны, полет которых корректировался спутником, легко обнаруживали РЛС противника и командные пункты, фиксировали и передавали изображение перемещающихся по ущельям боевых единиц техники, сосредоточение живой силы. Иногда они специально подставлялись под удар, чтобы вскрыть огневую точку. Дальше по ней работали либо РСЗО, либо гаубичная артиллерия, которую операторы БЛА через пункт управления обеспечивали точным целеуказанием. У карабахских сил наблюдался существенный дефицит в эффективном зонтике, способном закрыть от радиолокационного обнаружения объекты на участке хотя бы в сотню километров.

Шашлык на блокпосту

Стоит подчеркнуть, что российские радиолокационные комплексы могут забить мощными помехами аппаратуру самолетов-радаров типа Е-3 AWACS, Е-2 Hawkeye и Е-8 JSTAR, вертолетов и беспилотников, даже крылатых ракет. В боевое положение российские комплексы разворачиваются за считаные минуты, что делает их мобильными и практически неуязвимыми. Они скрытно выдвигаются на выгодную позицию, выполняют боевую задачу и незаметно уходят из-под удара. Но назвать их точные индексы пока не представляется возможным.

Тактико-технические данные наших комплексов РЭБ являются гостайной. Засекречены и данные о количестве поступивших на вооружение Российской армии и флота новейших комплексов РЭБ, так как производят их на основании закрытых аукционов. Однако их названиями пестрит Интернет – «Москва-1», «Красуха-2», «Красуха-4». Есть и в буквальном смысле дивное название – «Дивноморье». Этот комплекс должен заменить в войсках устаревшие системы.

Из открытых в прессе данных можно усвоить, что возможности российских станций активных помех позволяют эффективно бороться со всеми современными РЛС, способны заглушать не только их сигнал, но и радиоканалы управления БЛА.

В кустарном управлении карабахскими силами подобного оборудования не было. Скорее всего не только по финансовым причинам, но и по причине некомпетентности боевого управления войсками, шапкозакидательством и сформировавшимся устойчивым мнением о небоеспособности азербайджанских сил.

Защита информации от утечки по техническим каналам при эксплуатации средств ее передачи и обработки не приемлет дилетантского подхода, так как чревата мгновенным поражением от прилетевшего на огонек дрона. На огонек в буквальном смысле, ведь зачастую то ли по халатности, то ли от плохой информированности армянские резервисты спокойно жарили на блокпостах шашлык, рассылая друзьям в соцсетях фотографии.

А ведь сетецентрическая война означает взаимосвязь подразделений, находящихся на значительном расстоянии друг от друга, не посредством СМС и фотографических картинок. Управление войсками защищенными каналами связи – главная составляющая оперативного функционирования армии и флота. При отсутствии профессионального подхода к РЭБ на войне делать сегодня нечего, а в будущем тем более.

Стандарты НАТО, а Турция давно развивает свои вооруженные силы по лекалам Вашингтона, предполагают приоритет управления боем с помощью спутниковой навигации. Именно связь становится решающим инструментом для ведения войны нового типа – быстрой и молниеносной.

Система GPS, на которую опираются армии НАТО, первоначально создавалась для военных нужд. Отечественная спутниковая навигация ГЛОНАСС развивалась как альтернатива американскому аналогу.

Спутники российской системы ГЛОНАСС движутся в трех орбитальных плоскостях – по восемь на каждой орбите, а аппараты GPS перемещаются по шести орбитам по четыре спутника на каждой. Обе системы определяют координаты с достаточно высокой точностью, однако бесперебойная работа системы ГЛОНАСС в отличие от GPS не требует корректировки. Наличие в Российской армии собственной спутниковой навигации, естественно, является огромным преимуществом в случае локального конфликта. Глушение сигналов GPS при наличии специального оборудования может осуществляться за сотни километров.

В этой связи стоит отметить давнюю конкурентную борьбу ГЛОНАСС и GPS. Развитие и распространение собственной спутниковой навигационной системы как противовеса глобальной системе позиционирования сегодня становятся для России одними из приоритетных направлений, поддерживающих ее суверенитет и обеспечивающих бесперебойное функционирование эшелонированной системы ПВО и ПРО во всех регионах и зонах локальных конфликтов с участием российских миротворцев.

Сегодня стало очевидным, что модернизация, инициированная в начале 2000-х годов президентом России, привела к паритету с достижениями GPS. Внедрение более долговечной, чем первоначальный вариант, системы «Глонасс-М», за которой последовало дальнейшее усовершенствование «Глонасс-К», позволило к 2015 году привести систему в соответствие с техническими требованиями Минобороны России.

Сеть ГЛОНАСС укрепила влияние нашей страны и в зонах локальных конфликтов – в Сирии система проявила себя весьма успешно в противодействии террористам. Она облегчает нашим военным проведение радиоэлектронных контрмер. Содействие глушению вражеских беспилотных летательных аппаратов выражается в том, что средства РЭБ, нейтрализуя каналы противника, не оказывают негативного влияния на системы связи России и союзников.

Независимый доступ

Безусловно, не только Россия развивает суверенную спутниковую навигацию. Преуспела в этом, к примеру, Индия. Индийская региональная навигационная спутниковая система (IRNSS) также является автономной.

Проект, разработанный ISRO (Индийской организацией космических исследований), одобрен правительством Индии еще в 2006 году. Система покрывает не только Индию, но и территорию до 1500 километров от индийской границы. Она обеспечивает обслуживание расширенной области, которая находится между основной зоной и областью, заключенной в прямоугольник от 30 градусов южной широты до 50 градусов северной широты и от 30 градусов восточной долготы до 130 градусов восточной долготы. Цель программы та же – сократить зависимость от иностранной навигации и предоставить Индии независимый доступ к точным навигационным и временным данным 24 часа в день. Единственное отличие IRNSS от отечественного и американского аналога состоит в том, что ГЛОНАСС и GPS – глобальные системы, а IRNSS – региональная.

Китайская спутниковая навигационная система «Бэйдоу» тоже глобальна и тоже имеет двойное назначение. Военный аспект китайцы заложили на старте проекта. Космический сегмент навигационной спутниковой системы «Бэйдоу» состоит из пяти спутников на геостационарной орбите, трех спутников на геосинхронной орбите и 27 спутников на средней околоземной орбите.

Мечтают о независимой спутниковой навигации и другие космические страны. Например, Иран. 22 апреля 2020 года Исламская Республика при помощи трехступенчатой ракеты-носителя «Касед» («Гонец») вывела на 425-километровую орбиту первый военный спутник «Нур-1».

Следует напомнить, что турецкий спутник «Гектюрк-2» оснащен современной передовой технологией и обеспечивает улучшенное изображение высокого разрешения. Он передает на Землю изображения с разрешением 2,5 метра в панхроматическом режиме, 10 метров в мультиспектральном и 20 метров в диапазоне SWIR. Снимки, сделанные спутником «Gokturk-2», могут использоваться для идентификации даже отдельных лиц. Турецкая армия использует «Гектюрк» для получения разведывательных данных о военных операциях в соседних с Турцией странах и передает их союзникам.

России в этом смысле есть что противопоставить. Наша космическая отрасль по-прежнему остается передовой. Но это означает, что и развиваться мы должны ускоренными темпами. Чтобы ни у кого не возникло мысли, что Россия уступает в каких-либо технологиях двойного назначения. Подобные мысли приводят «горячие головы» к действиям, которые могут быть чреваты тяжелыми последствиями для мира.

Владимир Ераносян

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 50 (863) за 29 декабря 2020 года