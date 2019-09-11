Выводы о влиянии увольнения Болтона на стратегический диалог РФ и США делать рано - эксперт

Нужно подождать, пока станет известно, кто займёт освободившийся пост

Москва. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Прогнозы по вариантам развития контактов между Москвой и Вашингтоном с учётом увольнения Джона Болтона с должности советника президента США по национальной безопасности затруднительны, пока не станет известно, кто займёт этот пост, считает директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ им. М.В.Ломоносова Юрий Рогулев.

"Рассматривать данное решение (президента США Дональда) Трампа, как некий сигнал Москве пока преждевременно. В зависимости от того, кого будут выдвигать на этот пост, можно будет делать определенные выводы. Если следующий советник президента США по национальной безопасности займёт более реалистичную позицию в отношении России, чем Болтон, имеющий репутацию "ястреба", тогда можно будет сделать вывод, что Трамп хочет видеть на этом посту человека, способного на позитивные достижения на российском направлении", - сказал Рогулев во вторник "Интерфаксу".

"В преддверии президентской избирательной кампании Трамп не может похвастаться серьезными достижениями во внешней политике. И это президента очень сильно беспокоит. Поэтому стоит подождать нового советника. Трамп известен своей импульсивностью, и пока сложно говорить об истинных причинах увольнения Болтона. Хотя Трамп и ранее говорил о разногласиях со своим советником", - сказал собеседник агентства.

Несмотря на существовавшие разногласия с Болтоном решение Трампа его уволить выглядит весьма неожиданным, отмечает американист.

Ранее во вторник Трамп сообщил об увольнении Болтона. "Я проинформировал Джона Болтона прошлым вечером, что Белый дом больше не нуждается в его услугах", - написал Трамп в Twitter.

"Я попросил Джона, чтобы он подал в отставку, прошение он подал мне этим утром", - добавил президент.

Трамп отметил, что был не согласен со многими идеями, выдвигаемыми Болтоном. В то же время, президент поблагодарил его за проделанную работу.