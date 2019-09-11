Увольнение Болтона в США ставит под вопрос достигнутые при нём договоренности - зампред международного комитета Госдумы Чепа

Парламентарий назвал "очень плохим симптомом" такую "чехарду кадров" в администрации Трампа

Москва. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Увольнение советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона является плохим симптомом, поскольку говорит о чехарде кадров в администрации президента США Дональда Трампа и ставит под вопрос те договоренности, которые были достигнуты во время работы Болтона, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Такая чехарда кадров говорит о многом, и не только о самом Трампе, но и о тех людях, которые работают рядом, вместе с ним. Это очень плохой симптом, если он на короткое время берет людей, потом недоволен их работой", - сказал Чепа "Интерфаксу" во вторник.

Он отметил, что Болтон занимал очень ответственный пост.

"И как тогда рассматривать те договоренности, которые делал Болтон? Будет их завершать Трамп или не будет?" - сказал Чепа.

Он напомнил, что США выстраивали договоренности с Северной Кореей, и Ким Чен Ын поверил в предложения американского президента, и мировое сообщество отнеслось к этому позитивно. Однако, по словам Чепы, мы сейчас видим изменение риторики по отношению к КНДР.

Таким образом, заметил российский парламентарий, в таких сложных переговорах, как, например, между США и КНДР, должны присутствовать страны-свидетели, чтобы не возникало опасений невыполнения взятых сторонами обязательств, в том числе при смене лиц, которые представляют то или иное государство.

"Болтон что-то говорил, а он (Трамп) завтра скажет: "Ну, что Болтон там сказал, я Болтона снял за это". И что делать дальше в такой ситуации? Как быть?" - вопрошает Чепа.

И такие вопросы, по его мнению, возникают и по другим ключевым направлениям мировой политике - по Ирану, Турции, Сирии. Также непонятно, как теперь оценивать те переговоры, которые Болтон вел на Украине и, например, в Польше - "оценивать это позитивно или негативно", сказал Чепа.

По мнению парламентария, американский президент, дав отрицательную оценку работе Болтона, должен был сказать конкретно, чем именно он был недоволен.

"Конечно, у меня такая ситуация (с увольнением Болтона) вызывает иронию", - подытожил Чепа.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон покидает свой пост по просьбе Дональда Трампа.

"Я проинформировал Джона Болтона прошлым вечером, что Белый дом больше не нуждается в его услугах. Я попросил Джона, чтобы он подал в отставку. Прошение он подал мне этим утром", - написал Трамп в Twitter.

Трамп отметил, что был не согласен со многими идеями, выдвигаемыми Болтоном. В то же время, президент поблагодарил его за проделанную работу.

Он пообещал, что объявит имя нового советника по национальной безопасности на следующей неделе.

Между тем сам Болтон заявляет, что сам принял это решение. "Я предложил уйти в отставку вчера вечером, и президент Трамп сказал: "Давай поговорим об этом завтра", - написал Болтон в Twitter.

Болтон стал третьим советником по национальной безопасности президента Трампа, заняв должность 9 апреля 2018 года. До него советниками были Майкл Флинн, занимавший должность меньше месяца, и Герберт Макмастер, проработавший при Трампе с февраля 2017 года по апрель 2018 года.

При президенте Джордже Буше-младшем Болтон с августа 2005 по декабрь 2006 года занимал пост постоянного представителя США при ООН, хотя был известен своим скептицизмов в отношении этой организации.