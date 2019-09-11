Россия и Белоруссия подписали план по сотрудничеству в области информационной безопасности

Москва. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и его белорусский коллега Станислав Зась подписали план реализации сотрудничества в области информационной безопасности на встрече в Минске, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ во вторник.

Согласно сообщению, план, рассчитанный на 2019-2020 годы, "предусматривает определение, согласование и осуществление необходимых совместных мер в области информбезопасности, проведение двусторонних межведомственных консультаций в этой области, обмен информацией, анализ и оценку возникающих угроз в сфере кибербезопасности, координацию мер реагирования на эти угрозы".

Кроме того, в ходе консультаций Патрушев и Зась обсудили взаимодействие стран в рамках международных организаций (ООН, ОЗХО и ОБСЕ) по вопросам глобальной и региональной безопасности.