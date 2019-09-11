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11.09.2019
Российская газета

БТР-80 в Туркменистане получили новые модули и решетчатые экраны

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В Туркменистане в ходе учений Trkmen edermen ("Доблестный туркмен") были впервые продемонстрированы модернизированные бронетранспортеры БТР-80.

Как сообщает orient.tm, в данных мероприятиях, проводившихся при участии президента государства Гурбангулы Бердымухамедова, задействовались группы специального назначения министерств обороны, национальной безопасности, внутренних дел и государственной пограничной службы. Они выполняли задачи по обороне производственного объекта нефтегазовой отрасли.

В отражении атаки условного противника участвовали легкая бронетехника, разведывательные дроны и авиация.

По разным данным, парк БТР-80 Туркменистана составляют менее сотни машин. Во времена Советского Союза эта техника принадлежала Туркестанскому военному округу.

Учитывая возраст "восьмидесятых", военные этого государства предпринимали попытки их модернизировать. Так, около трех десятков получили харьковские боевые отделения "Гром" с 30-мм пушками 2А42, 7,62-мм пулеметами ПКТ, автоматическими гранатометами АГ-17 и ПТУР "Конкурс".

Теперь на оставшиеся начали монтировать необитаемые модули SARP с 12,7-мм и 7,62-мм пулеметами. Эти установки турецкого производства оборудованы телевизионными и тепловизионными камерами, лазерными дальномерами.

Для защиты от кумулятивных боеприпасов бронетранспортеры снабдили решетчатыми экранами.

Продемонстрирован также вариант БТР-80, оборудованный современными средствами связи.



Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Туркменистан
Турция
Продукция
2А42
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