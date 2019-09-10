Российский эксперт считает, что активация Ираном улучшенных центрифуг не нарушает ДНЯО

Действия Тегерана являются самыми "мягкими" с начала приостановления иранских обязательств по "ядерной сделке"

Москва. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Третий этап приостановления Тегераном выполнения своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не представляет собой вызов для режима ядерного нераспространения, считает эксперт ПИР-Центра по иранской ядерной программе и атомной энергетике на Ближнем Востоке Андрей Баклицкий.

"С точки зрения режима ядерного нераспространения Иран ничего не нарушает. В рамках данного режима не запрещено развивать мирный атом, ядерную энергетику. Обогащение урана не является вызовом, если при этом дается четкое объяснение, что все действия в рамках мирного атома. Очевидно, что Иран не собирается создавать ядерное оружие. Нет никаких указаний на то, что иранцы продвигаются к созданию ядерного заряда", - сказал Баклицкий "Интерфаксу" в понедельник.

По оценке эксперта, основным мотивом Тегерана является провести дипломатический торг с европейскими участниками "ядерной сделки". "Тегеран ведет дипломатический торг. Приостановление обязательств по СВПД иранская сторона представляет как сигнал ряду участников сделки вернуться к выполнению своей части обязательств, которые, с точки зрения Тегерана, не выполняются. Наверно, нынешние действия иранцев могут быть весьма неприятны (европейским участникам СВПД), но, тем не менее, являются стимулом к дальнейшему дипломатическому решению проблемы", - сказал собеседник агентства.

Тактическая цель Тегерана в том, чтобы добиться снятия ряда ограничений финансового характера. "Это, собственно, основная причина, почему иранцы в свое время согласились на СВПД. А так инвестиции в Иран не идут, с продажей иранской нефти проблемы, и Тегеран фактически ставит вопрос о целесообразности такой сделки", - сказал Баклицкий.

Действия Ирана по приостановлению выполнения ряда обязательств в рамках СВПД не являются жесткими, считает эксперт.

"Иран в третий раз приостанавливает выполнение своих обязательств. Тегеран заявлял о готовности делать это через каждые два месяца. Из всех шагов, которые предприняли иранцы, это, наверное, самый мягкий. Иран снял ограничения на исследовательскую работу, на использование центрифуг любых типов. Не то, чтобы это было полностью запрещено. По СВПД Иран мог вести исследования со многими центрифугами, не нарабатывая при этом низкообогащенный уран", - считает эксперт ПИР-Центра.

"Надо понимать, что Иран, по-прежнему, придерживается других ограничений в рамках СВПД. В частности, по количеству центрифуг, используемых для обогащения урана. Получается, что все типы центрифуг будут просто испытываться, но на них не будет нарабатываться уран, и они не будут использоваться в производстве. Если все будет продолжаться так, как идет сейчас, то на каком-то моменте Иран может отказаться и от этих ограничений. И тогда новые центрифуги могут использоваться для обогащения урана. Но сейчас об этом речь не идет", - сказал Баклицкий.

По его оценке, все происходящее означает, что у участников "ядерной сделки" есть стимул "договориться с Ираном, и продемонстрировать ему реальную экономическую выгоду в случае, если Тегеран перестанет приостанавливать выполнение своих обязательств по СВПД".

Иран, начав на минувшей неделе третий этап отказа от обязательств по СВПД, привел в действие или активирует 56 усовершенствованных центрифуг различных моделей, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на заявление МАГАТЭ.

В заявлении МАГАТЭ отмечается, что эксперты агентства 7 сентября "удостоверились, что следующие центрифуги были введены или вводятся в эксплуатацию - 22 IR-4, одна IR-5, 30 IR-6 и три IR-6".

7 сентября представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди заявил, что Иран, осуществляя третий этап сокращения обязательств в рамках СВПД, приступил к запуску 40 центрифуг типа IR-4 и IR-6.