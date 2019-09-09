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09.09.2019
bmpd.livejournal.com

Польша запросила в США приобретение ПТРК Javelin и военно-транспортных самолетов С-130Н Hercules

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Министр национальной обороны Польши Мариш Блащак выступая 3 сентября 2019 года на польской оборонно-промышленной выставке MSPO-2019 в Кельце, заявил, что подписал два официальных письма (Letters of request - LoR) в адрес Агентства министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) с запросами о поставке Польши по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и пяти военно-транспортных самолетов Lockheed C-130H Hercules.

Переданный США военно-транспортный самолет Lockheed C-130Е Hercules (польский бортовой номер "1505", номер ВВС США 70-263) из состава 14-й транспортной эскадрильи ВВС Польши. Познань-Крещины, 28.10.2014 (с) EPPW Spotters Group / www.c-130.net

Сообщается, что Польша запрашивает получение 60 переносных пусковых установок (CLU) и 185 ракет ПТРК Javelin, которые, по заявлению Блащака, планируются для оснащения развертываемых польских войск территориальной обороны (Wojska Obrony Terytorialnej). Следует отметить, что до сих пор Войско Польское c 2004 года приобретало ПТРК аналогичного класса Spike-LR израильской разработки (в том числе с частичной сборкой на польском предприятии MESKO).

Что касается пяти военно-транспортных самолетов С-130Н, то они должны быть получены с хранения ВВС США. Cейчас ВВС Польши располагают четырьмя старыми самолетами С-130Е Hercules постройки начала 1970-х годов, из семи полученных с хранения ВВС США в 2009-2011 годах (еще один полученный самолет С-130Е был списан после вынужденной посадки в Афганистане в 2010 году, один используется как нелетное учебное пособие, а еще один был возвращен США).

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Израиль
Польша
США
Продукция
C-130
Javelin ПТРК
Spike NLOS
Компании
Lockheed-Martin
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