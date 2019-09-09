В Севастополе встретили новейший противоминный корабль "Иван Антонов"

Успешно завершив межфлотский переход, новейший морской тральщик "Иван Антонов" под командованием капитана 3 ранга Сергея Пинютина впервые после включения в состав Черноморского флота прибыл в пункт постоянной дислокации в Севастополе.

- Экипаж нашего тральщика представлял новинки отечественного кораблестроения в главном Военно-морском параде в честь празднования Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, - рассказал командир судна. - На Балтийском флоте мы прошли обучение в учебном центре, успешно отработали курсовые задачи и совершили межфлотский переход. Наш корабль на всем протяжении перехода сопровождали корабли иностранных государств, проявляя к нему неослабный интерес. Еще бы - это первый серийный морской тральщик проекта 12700. И на нашем корабле все профессионалы, контрактники.

"Иван Антонов" совершил межфлотский переход вместе со вторым участником главного Военно-морского парада - патрульным кораблем "Василий Быков". После швартовки кораблей на Минной стенке командир похода капитан первого ранга Павел Ясницкий доложил замкомандующего Черноморским флотом вице-адмиралу Сергею Липилину об успешном переходе. Хлеб-соль и жареного поросенка вручили командирам ПК "Василий Быков" и МТЩ "Иван Антонов" капитанам 3 ранга Виталию Козьякову и Сергею Пинютину.

- Отмечаю, что экипажи полностью справились с поставленными задачами и благополучно завершили межфлотский переход после участия в главном Военно-морском параде, - отметил заместитель командующего Черноморским флотом вице-адмирал Сергей Липилин. - Дальний поход стал хорошей школой морской выучки. Позади Атлантический океан и несколько морей. Экипажи кораблей повысили свои морские навыки. Молодые офицеры получили бесценный опыт, который им пригодится в дальней службе.

- Краснознаменная бригада кораблей ОВР получила новейший противоминный корабль, обладающий большими возможностями, - считает командир Крымской военно-морской базы контр-адмирал Олег Гуринов. - Это первый серийный корабль нового проекта, и его экипажу предстоит освоение новой техники и оружия, чтобы затем делиться этим опытом с экипажами новых кораблей этого проекта, которые строят для нашего флота. Это ответственная задача.

От имени всех жен моряков супруга командира тральщика Юлия Пинютина поздравила экипаж с возвращением в родной Севастополь. Кстати, у нее с мужем двое сыновей. И они вместе с мамой пришли встречать новый корабль.

- Мы гордимся вами, дорогие наши моряки и всегда будем вас терпеливо ожидать из дальних походов и во время вашего отсутствия вести все домашние дела, включая и воспитание детей, - отметила Юлия.

Справка "РГ"

"Иван Антонов" построен на судостроительном заводе "Средне-Невский судостроительный завод", спущен на воду в 2018 году, принят в состав Черноморского флота в январе 2019 года. Является новым поколением кораблей противоминной обороны, имеет на вооружении современное оборудование, гидроакустические станции телеуправляемые и автономные подводные аппарата для обнаружения и уничтожения различных типов морских мин.

Владимир Пасякин (Севастополь)