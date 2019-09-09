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09.09.2019
Интерфакс-АВН

Военные получат ракету-носитель "Ангара" в ноябре - Рогозин

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Макет ракеты "Ангара" на космодроме Плесецк
Макет ракеты "Ангара" на космодроме Плесецк.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Еще две ракеты передадут в следующем году

Космодром Восточный (Амурская область). 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Роскосмос передаст Минобороны ракету-носитель "Ангара" в ноябре текущего года, сообщил журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Ангара" будет сдана министерству обороны в ноябре этого года. Ещё две "Ангары" будут сданы в следующем году. По-моему, в апреле и в ноябре", - сказал Рогозин.

По его словам, после переноса производства ракет в Омск, госкорпорация сможет увеличить темпы производства ракет.

"С 2022 года по 2024 год по четыре будем производить. Выходим на нормальное серийное производство с 2023-2024 года, когда сможем производить 8 тяжёлых ракет. Это Омск", - сказал Рогозин.

"Ангара" - семейство ракет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители четырёх классов - от лёгкого до тяжёлого - в диапазоне грузоподъемностей от 1,5 ("Ангара 1.1") до 35 ("Ангара-А7") тонн на низкой околоземной орбите (при старте с космодрома Плесецк). Головным разработчиком и производителем РН семейства "Ангара" является Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева.

В мае сообщалось, что в 2019-2021 годах Минобороны РФ проведет три запуска ракеты-носителя "Ангара-А5", и один - "Ангары 1.2". Министерство является основным заказчиком семейства.

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Страны
Россия
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Ангара
Компании
ГКНПЦ Хруничева
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Рогозин Дмитрий
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Восточный Космодром
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