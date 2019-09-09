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09.09.2019
Интерфакс-АВН

Масса выводимой полезной нагрузки ракет "Ангара" будет определена военными - Рогозин

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСС

Космодром Восточный (Амурская область). 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Основной заказчик создаваемого в России семейства ракет "Ангара" в лице министерства обороны должен определить массу полезной нагрузки, выводимой этими носителями, заявил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Это вопрос военных. Они должны определиться", - сказал Рогозин после совещания на космодроме Восточный под руководством президента РФ.

"У нас есть с ними контракт, есть разные виды разгонных блоков, мы можем предложить более мощные, менее мощные. В зависимости от того, что они хотят", - отметил он, отвечая на вопрос о массе полезной нагрузки для "Ангары".

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что характеристики создаваемого космического ракетного комплекса "Ангара" пока не устраивают российских военных.

"Дело в том, что ракета не соответствует требованиям, которые к ней предъявляет основной заказчик. Но то, что Минобороны выбрало "Ангару" основным носителем для формирования спутниковой группировки, никто не подвергает сомнению", - сказал Борисов в интервью газете "Ведомости" 2 сентября.

Он отметил также, что "из-за срывов "Роскосмоса" по "Ангаре" было потеряно много времени".

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
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