Шойгу назвал "противоборствующую сторону" учений "Центр – 2019"

Министр обороны Сергей Шойгу заявил на селекторном совещании в Москве, что командно-штабные учения "Центр – 2019" не направлены против других стран.

На селекторном совещании в Министерстве обороны Сергей Шойгу заявил о том, что учения "Центр – 2019" не направлен против других стран, пишет "Комсомольская правда".

При этом он подчеркнул, что "под противоборствующей стороной (на учениях) подразумеваются условные государства, способствующие распространению терроризма".

Ранее подробный анонс грядущих масштабных маневров представил заместитель главы военного ведомства, генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, который по поручению Шойгу в четверг, 5 сентября, прибыл на военный полигон "Ашулук" в Астраханской области.

Евкуров на вертолете облетел позиции зенитных ракетных и радиотехнических войск Вооруженных Сил государств-участников СНГ, которые прибыли на совместные учения, а затем встретился с представителями оборонных ведомств этих стран.

Вместе с коллегами Евкуров более часа наблюдал за учениями под традиционным названием "Боевое содружество – 2019".

В завершении замминистра принял участие в награждении наиболее отличившихся военнослужащих.

В своем выступлении Евкуров процитировал слова президента России Владимира Путина: "Достойное будущее нельзя создавать в одиночку. Только сотрудничество и сложение сил укрепляет дух партнерства (...) и позволяет добиваться успеха".

Генерал поблагодарил врио губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, который также присутствовал на учениях, за то, что руководство региона "внимательно и трепетно" относится к военнослужащим ВКС, участвующим в учениях.

Отмечается, что "Боевое содружество" проходит в преддверии еще более масштабных маневров – "Центр –2019".

Они пройдут с 16 по 21 сентября на восьми полигонах в России: "Тоцкий" и "Донгуз" – в Оренбургской области, "Аданак" в Дагестане и "Ашулук" под Астраханью, Чебаркульский полигон в Челябинской области и "Сафакулево" под Курганом, "Алейский" и "Юргинский" – в Алтайском крае и Кемеровской области, а также – на Каспии.

"Основной этап учений состоится на Донгузском полигоне в Оренбуржье. Ряд тактических маневров мы проведем на полигонах других государств – Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Для отработки совместных действий привлекаются военнослужащие из семи государств: Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана", – сказал Юнус-Бек Евкуров.

Всего в учениях "Центр – 2019" будет задействовано порядка 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц техники и вооружения, около 600 самолетов, вертолетов, а также до 15 кораблей.

Учения пройдут в два этапа. На первом будут отработаны борьба с терроризмом, отражение ударов с воздуха, разведка и оборонительные действия, а на втором военные перейдут в наступление, чтобы разгромить "условного противника".

"Сразу замечу, – мы в ходе учений "Центр – 2019" будем "воевать условно" с регулярными частями и подразделениями вооруженных сил противоборствующей стороны, а отработка борьбы с террористическими группами – это только один из этапов целого комплекса задач, которые стоят перед "Центром – 2019", – отметил акцент заместитель министра обороны.

Он добавил, что в ходе учений будут отработаны задачи обеспечения безопасности в целом в Центрально-Азиатском регионе". По его словам, "проблема терроризма актуальна здесь практически для всех стран", и "отрабатывать выполнение задачи по борьбе с этим злом мы будем в общем боевом строю".

Ранее Китай раскрыл подробности учений "Центр-2019". До этого индийский СМИ сообщили, что военные страны примут участие в международных учениях "Центр-2019" вместе с военными из Пакистана, несмотря на сложные отношения между этими странами.

Наталья Ануфриева