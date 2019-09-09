Чем сильны войска Центрального военного округа

Военно-политическое руководство России в первую очередь вооружает Западный и Южный округа, а к остальным – подход по остаточному принципу

Центральным районом России принято называть западную окраину страны. Настоящий географический центр РФ находится в Восточной Сибири. Гигантское пространство между Уральским хребтом и озером Байкал составляет почти половину всей территории страны и скрепляет ее воедино. Оборону данного региона осуществляет Центральный ВО, который частично расположен в Европейской России ("Ударная сила Поволжья", "НВО" 05.04.19).

Основу группировки сухопутных войск на Урале и в Сибири составляет 41я армия со штабом в Новосибирске. В ее составе недавно сформирована 90я танковая дивизия, которая дислоцируется в Чебаркуле Челябинской области и включает 6й, 80й и 239й танковые полки, 228й мотострелковый полк, 400й полк САУ, другие части и подразделения. Дивизия сформирована на базе 7й танковой бригады, которая также дислоцировалась в Чебаркуле, а также 32й мотострелковой бригады, переброшенной из Новосибирска.

В пос. Алейск Алтайского края развернута 35я мотострелковая бригада, в г. Юрга Кемеровской области дислоцирована 74я мотострелковая бригада.

Всего на вооружении дивизии и двух бригад суммарно имеется более 200 танков Т72БМ/Б3 (предполагается поставка в 90ю тд танков Т90), около 300 БМП2, до 250 БТР80/82А и до 50 МТЛБ, более 120 152мм САУ 2С3 "Акация" и 2С19 "МстаС", более 50 120мм минометов 2С12, не менее 70 РСЗО "Град" и "Ураган", до 40 самоходных ПТРК "ШтурмС" и не менее 20 100мм ПТО МТ12, более 80 ЗРК ("Тор", "Оса", "Стрела10") и ЗРПК "Тунгуска".

Также в Юрге развернуты 106я бригада МТО и 120я артиллерийская бригада. Последняя принимала участие в боевых действиях в Сирии. На вооружении она имеет 18 буксируемых орудий 2А65 "МстаБ", 8 РСЗО "Ураган", 18 самоходных ПТРК "ХризантемаС", 6 ПТО МТ12.

В столице Тувы Кызыле дислоцирована 55я горная бригада.

В пос. Еланский недалеко от Екатеринбурга размещена 119я ракетная бригада с 12 ПУ ОТРК "Искандер", в г. Бийск Алтайского края – 61я зенитноракетная бригада с четырьмя дивизионами ЗРК "БукМ1", в пос. Коченево рядом с Новосибирском – 35я бригада управления, в пос. Топчиха Алтайского края – 10й полк РХБЗ с тремя огнеметными РСЗО ТОС1А "Солнцепек".

Кроме того, на Урале и в Сибири развернут ряд частей, соединений и баз хранения и ремонта вооружения и техники (БХИРВТ), подчиненных непосредственно штабу ЦВО.

В Новосибирске дислоцирована 24я бригада спецназа (на вооружении – 25 БТР80), в г. Щучье Курганской области – 232я бригада РСЗО с 16 РСЗО "Ураган". В Екатеринбурге находятся 29я бригада РХБЗ, 59я и 179я бригады управления.

В Нижнеудинске Иркутской области размещены 18я бригада РЭБ, а также 187я БХИРВТ. В пос. Шилово Новосибирской области находится 103я БХИРВТ, в Алейске – 104я БХИРВТ. Все они представляют собой "свернутые" (и в некоторых случаях "урезанные") мотострелковые бригады. В пос. Чистые Ключи Иркутской области находится 7019я БХИРВТ, которая является "свернутой" артиллерийской бригадой.

Кроме того, в регионе имеется три центральные базы хранения и ремонта танков: 349я в Топчихе, 1311я в Верхней Пышме Свердловской области, 2544я – в Козульке Красноярского края. Количество танков и другой бронетехники, размещенной на этих базах, точно не известно, но очень велико (тысячи единиц).

Основу авиационной группировки в регионе составляет 21я смешанная авиадивизия ЦВО со штабом в пос. Шагол около Челябинска. На аэродроме Шагол развернуты 2й авиаполк (21 бомбардировщик Су34, 12 разведчиков Су24МР) и 221я учебная авиабаза военнотранспортной авиации.

В г. Канск Красноярского края дислоцирован 712й истребительный авиаполк, на аэродроме Большое Савино в Перми – 764й истребительный авиаполк. Оба они оснащены перехватчиками МиГ31БМ (до 24 машин в полку).

На аэродроме Кольцово (Екатеринбург) развернут 390й военнотранспортный авиаполк с 1 самолетом РТР Ил22М, 22 транспортными и пассажирскими самолетами, 3 многоцелевыми вертолетами Ми8.

17я бригада армейской авиации дислоцирована в г. КаменскУральский Свердловской области (по 16 боевых вертолетов Ми24П и многоцелевых Ми8Т, 1 транспортный Ми26) и на аэродроме Упрун Челябинской области (10 Ми8Т, 4 Ми26). 337й полк армейской авиации на аэродроме Толмачево (Новосибирск) имеет на вооружении 14 Ми24П и 20 Ми8АМТШ.

200й бомбардировочный авиаполк, подчиненный командованию Дальней авиации, дислоцирован на аэродроме Белая Иркутской области, в его составе 17 бомбардировщиков Ту22М3, 5 разведывательных самолетов (1 Ту22МР, 4 Ан30) и 3 транспортных самолета.

Небо Сибири прикрывает 41я дивизия ПВО (Новосибирск). В ее составе четыре зенитноракетных полка (зрп). 170й зрп (Абакан) был сформирован несколько лет назад в составе двух дивизионов ЗРС С300ПС. Затем он был преобразован в 24ю зенитноракетную бригаду. Предполагается, что именно она первой в ЗРВ получит на вооружение ЗРС С350. Также два дивизиона С300ПС в 388м зрп (Ачинск, Красноярский край). В 590м зрп (Новосибирск) – два дивизиона ЗРС С400. В 1534м зрп (Ангарск, Иркутская область) – два дивизиона ЗРС С300ПМ. Около Екатеринбурга развернут 185й зрп 76й дивизии ПВО (ее штаб находится в Самаре) с двумя дивизионами С300ПС.

В Сибири развернута одна из трех ракетных армий РВСН – 33я. Ее штаб находится в Омске. В ее составе – четыре ракетные дивизии. 29я ракетная дивизия дислоцирована в Иркутске, 35я ракетная дивизия – в пос. Сибирский Алтайского края, 39я ракетная дивизия дислоцирована в Новосибирске. Все они оснащены МБР "Тополь" и проходят перевооружение на МБР "Ярс". 62я ракетная дивизия дислоцирована в пос. Солнечный Ужурского рна Красноярского края, она оснащена самыми мощными в РВСН шахтными МБР Р36М2 "Воевода".

Кроме того, 42я ракетная дивизия 31й ракетной армии (штаб – в Оренбурге) дислоцирована в пос. Свободный рядом с г. Нижний Тагил Свердловской области. Все три ее ракетных полка оснащены мобильными МБР "Ярс".

На Алтае имеется короткая граница с КНР, но сухопутным войскам НОАК пройти на этом участке будет сложно. А вот ВВС и Ракетные войска НОАК с северозапада Китая могут достать до значительной части Сибири.

Объектами агрессии со стороны Китая могут стать Казахстан и Монголия, которые в любом случае мы должны будем спасать, поскольку в данном случае реализация принципа "умри ты сегодня, а я завтра" будет означать, что это "завтра" для нас наступит обязательно, причем очень скоро. Исходя из этих соображений уральскосибирская группировка совершенно неадекватна ситуации и требует очень значительного усиления. Не вполне адекватна эта группировка и задаче сдерживания агрессии исламских радикалов из Афганистана, для отражения которой нужно больше "легких" (в первую очередь десантных) соединений.

Как ни странно, даже если исходить из возможного конфликта с НАТО, значительную часть сил гораздо правильнее было сдвинуть на Урал и даже за него. Всем, кроме параноиков, прекрасно понятно, что наземное вторжение в Россию НАТО осуществить не способно. А одним из способов парирования авиационноракетного удара является отодвигание потенциальных целей вглубь собственной территории. У России в этом плане возможности колоссальны, ее размеры сами по себе являются отличным средством ПВО. В наибольшей степени это воплощается именно применительно к Уралу и Сибири.

Но увы, пока ЦВО и ВВО у нас оснащаются новой техникой по остаточному принципу. И нет никаких свидетельств, что тенденция может измениться.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – заместитель директора Института политического и военного анализа.