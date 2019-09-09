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09.09.2019
bmpd.livejournal.com

Новая израильская автоматическая винтовка Arad

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Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в Новая израильская штурмовая винтовка - "Арад"

В апреле 2019 г. компания "Израильская Оружейная Промышленность" (IWI) представила новую штурмовую [по российской терминологии - автоматическую - bmpd] винтовку собственной разработки и производства - "Кармель", выполненную по классической схеме (не булл-пап) и использующей внутренние механизмы, аналогичные "Галиль" АСЕ. И вот, ещё одна новинка - "Арад".

Речь вновь идёт о винтовке классической схемы, но на этот раз - реплика AR15. Оружие описывается как "модульное, лёгкое и современное, для пехоты и сил спецназначения". Оружие мультикалиберное, назван вариант под патрон 5.56х45, по аналогии с "Кармель" можно предположить, что планируются версии под 7.62х51, 6.8 Remington SPC и 6.5×55 Creedmor.

"Арад" отличается малым весом, 2.85 кг. Длина ствола 292 и 368 мм, в дальнейшем появятся варианты с 419 и 508 мм. Ствол рассчитан на 20,000 выстрелов. Одинаково подходит как для правшей, так и для левшей. Планка Пикатинни. Спусковой крючок с плавным ходом, для повышения точности стрельбы.

"Арад" создана IWI в сотрудничестве с силами безопасности Израиля, проводившими оценку оружия на всех этапах разработки. Сейчас эта винтовка участвует в тендере МО на оружие для спецподразделений на 8,000 винтовок.

Кстати, в рамках эвакуации бывших заводов ТААС (IMI, ныне принадлежат "Эльбит") из Хода-Шарон, будет перевезен и завод IWI. Новый завод строится в Кирьят-Гат, его цена около 180 млн шекелей. Компания располагает и заводом в США, там возможно производство комплектующих и для "Арад", с целью использования средств американской военной помощи для закупки данных винтовок для АОИ.

Ссылки:

[*]Познакомьтесь с "Арад": новой лёгкой штурмовой винтовкой, israeldefense, 04.09.19.

[*]Новая израильская винтовка "Арад" участвует в тендере на оружие для сил спецназначения, calcalist, 04.09.19.

[*]Специально для сил спецназначения: новая израильская винтовка, israelhayom, 04.09.19.

[*]Производитель "Тавор" и "Галиль" предлагает новое оружие АОИ: "Арад", ynet, 04.09.19.

[*]Обсуждение на Фреш.

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Страны
Израиль
Россия
США
Продукция
Tavor
Компании
IWI
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