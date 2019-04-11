Новая израильская автоматическая винтовка Carmel

Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в Новая израильская штурмовая винтовка - "Кармель"

На выставке LAAD 2019 (02-05.04.19, Рио-де-Жанейро, Бразилия) компания "Израильская Оружейная Промышленность" (IWI) представила новую штурмовую [по российской терминологии - автоматическую - bmpd] винтовку собственной разработки и производства - "Кармель". То, что винтовка была представлена именно в Бразилии связано с тем, что IWI рассматривает Латинскую Америку как стратегический регион для продажи своего оружия.

Винтовка изготовлена по классической схеме, после двух предыдущих винтовок компании по схеме булл-пап (bullpup) - "Тавор" TAR-21 и "Микро-Тавор" (Х95). Это не связано с отказом от "Тавор", однако IWI хочет предложить ещё одну современную винтовку клиентам, предпочитающем классическую схему.

Винтовка выполнена в калибре 5.56х45, в дальнейшем планируется создание версий 7.62х51, 6.8 Remington SPC и 6.5×55 Creedmor. Используются стандартные магазины НАТО на 30 патронов (т.н. STANAG magazine или NATO magazine), как алюминиевые, так и полимерные. Ствол свободно колеблющийся (free-floating barrel), 4 различных варианта длины: 267, 305, 368 или 406 мм (10.5, 12, 14.5 и 16 дюймов соответственно). Нарезка - правосторонняя, шестизаходные нарезы с шагом 7 дюймов, т.е. 177.8 мм (6 right-hand grooves with a 1:7" twist rifling). Длина с самым коротким стволом 526/721/806 мм (приклад сложен/разложен/затыльник выдвинут). Масса без магазина - 3.3 кг.

Конструкция винтовки включает сталь, алюминий и полимерные материалы. Одинаково удобен как правшам, так и левшам. Имеет планка Пикатинни со всех сторон для крепления прицелов и других приспособлений. Винтовка продемонстрирована с коллиматорным прицелом Meprolight (как и IWI, фирма Meprolight принадлежит Сами Кацаву, т.н. SK Group), но могут использоваться и другие прицелы.

Внутренние механизмы оружия базируются на использованные в "Галиль" АСЕ. Запирание ствола - поворотом затвора (rotating bolt). Работа автоматики основана на отводе пороховых газов, короткий ход поршня (short-stroke gas piston; замечу, что у "Галиль" - длинный ход поршня). Газоотводная система имеет регулятор с 3 положениями: обычный (regular), для условий сильного загрязнения (extreme) и при использовании с глушителем (suppressor). Темп стрельбы - около 850 в/мин.

АОИ не намеревается закупать "Кармель" и продолжит использование Х95, тем не менее, винтовка прошла испытания в ряде подразделений с целью критической оценки оружия. С той же целью довольно крупные партии оружия поставлены ряду клиентов в разных странах мира, "Кармель" уже участвует в ряде оружейных тендеров.

Имя винтовки продолжило традицию присваивания оружию названий географических мест в Израиле:

штурмовая винтовка "Галиль" - область на севере Израиля (Галилея);

штурмовая винтовка "Кармель" - горный массив на северо-западе Израиля;

штурмовая винтовка "Тавор" - гора в восточной части Изреельской долины, в Нижней Галилее;

штурмовая винтовка "Гильбоа" - горный хребет в Изреельской долине;

снайперская винтовка "Дан" - центр Израиля, современный район большого Тель-Авива (Гуш Дан);

пулемёт "Негев" - пустыня на юге Израиля;

пистолет "Йерихо" - город на юге Иорданской долины (Иерихон, ныне часть ПА);

пистолет "Мецада" - гора и одноимённая крепость в Иудейской пустыне, вблизи Мёртвого моря (Масада).

Дополнительные фото - в статье на ЖЖ raigap "Штурмовая винтовка IWI "Carmel" (Израиль. 2018 год)".

Ссылки:

[*]IWI Carmel, a new 5.56 assault rifle from Israel, edrmagazine, 05.04.19.

[*]Знакомьтесь, "Кармель" - новая штурмовая винтовка производства IWI, israeldefense, 07.04.19.