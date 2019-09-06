На учении объединенной системы ПВО СНГ применялся сирийский опыт борьбы с крылатыми ракетами и БЛА

ЦАМТО, 5 сентября. На учении войск ПВО вооруженных сил государств-участников объединенной системы ПВО СНГ "Боевое содружество-2019" применялся сирийский опыт борьбы с крылатыми ракетами и БЛА.

Об этом сообщил замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, подводя итоги активной фазы мероприятия, проходившей на полигоне Ашулук в Астраханской области.

Замглавы военного ведомства рассказал, что сирийский опыт подразделений ПВО обсуждался на заседании Координационного комитета при Совете министров обороны СНГ.

"Участникам был доведен опыт применения сил и средств противовоздушной обороны в Сирии, в том числе не только по беспилотникам, которые применяют террористы, но и по крылатым ракетам, которые запускали США по сирийским войскам и объектам. Этот опыт применялся здесь – и по крылатым ракетам, и беспилотным летательным аппаратам", – сказал Юнус-Бек Евкуров.

Подводя итоги активной фазы учения, он подчеркнул, что задачи, которые были поставлены руководителями военных ведомств государств СНГ, выполнены.

"Итоги будем подводить, конечно, по ряду направлений, но сегодня мы довольны тем, что видели. Вы сами наблюдали: все цели – крылатые ракеты, беспилотники и баллистические ракеты – были уничтожены", – оценил учение замминистра обороны России.

В свою очередь, заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Юрий Грехов подчеркнул, что все расчеты показали очень высокий уровень подготовки.

По его совам, "группировка с задачей справилась, показала слаженность и умение с высокой эффективностью отражать любой удар противника", – сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.