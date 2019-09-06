Белорусские военные успешно провели учения "Боевое содружество-2019"

Успешные пуски из зенитных ракетных комплексов С-300 произвели белорусские зенитчики в ходе военных маневров "Боевое содружество - 2019", информирует сайт Минобороны РБ. На российском полигоне Ашулук 5 сентября, уточняет источник в министерстве, завершилось учение войск противовоздушной обороны государств - участников объединенной системы ПВО Содружества независимых государств.

В ходе масштабной тренировки было отработано применение авиации и войск ПВО при ведении контртеррористических действий. В маневрах принимали участие более двух тысяч военнослужащих из Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, было задействовано около 200 единиц вооружения и специальной военной техники. От белорусской стороны боевые пуски совершили расчеты зенитных ракетных комплексов и пилоты учебно-боевых самолетов Як-130.

Как подтвердил министр обороны РБ Андрей Равков, белорусские военные уверенно выполнили все учебно-боевые задачи: "Наши боевые расчеты зенитных ракетных комплексов и летчики получили высокие оценки в ходе проведения оперативно-тактического учения ВВС и войск ПВО с боевой стрельбой", - заявил Равков.

Следует добавить, что накануне госсекретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась докладывал президенту РБ, что подготовка к российско-белорусским военным учениям "Щит Союза" находится на финальной стадии. Они состоятся с 13 по 19 сентября на российском полигоне Мулино.

Юрий Сизов