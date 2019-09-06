Путин напомнил о всемирно известных российских "сушках"

Президент России Владимир Путин напомнил об известных всему миру российских истребителях "сушках" (Су. — Ред.), рассказывая о преимуществах российской авиации на конференции в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Весь мир знает наши "сушки", истребители Су. И Су-30, и Су-34 с двумя плюсами, и Су-35, и сейчас вот пятого поколения Су-57 будет уже", — цитирует главу государства телеканал "Звезда".

Он также отметил, что Sukhoi Superjet 100 производится Россией совместно с итальянскими и французскими партнерами.

"Мы работаем. Мы открыты в этом плане. Нам нечего прятать. Хотя нет, есть что, мы надежно закрываем то, что мы должны пока держать при себе", — добавил Путин. При этом он отметил, что есть все возможности для современной и эффективной кооперации.

Ранее 5 сентября Путин показал премьер-министру Индии Нарендре Моди легкие многоцелевые вертолеты Ка-226Т, которые страна намерена закупать у России.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги. Традиционно центральным событием ВЭФа является пленарная сессия, в которой принимают участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.