Войти
06.09.2019
ЦАМТО

Создание двигателя второго этапа для Су-57 планируется завершить в согласованные с заказчиком сроки

581
0
0
Опытные образцы истребителя Су-57 (Т-50, ПАК ФА) на демонстрационном показе в Жуковском, 24.08.2019
Опытные образцы истребителя Су-57 (Т-50, ПАК ФА) на демонстрационном показе в Жуковском, 24.08.2019.
Источник изображения: Саид Аминов / saidpvo.livejournal.com Видео:

ЦАМТО, 5 сентября. Опытные образцы двигателя второго этапа для истребителя пятого поколения Су-57 проходят ресурсные и специальные испытания, а после завершения ОКР встанут на серийные машины.

Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков.

"Создание двигателя 2-го этапа для самолета Су-57 планируется завершить в согласованные с заказчиком сроки. В настоящий момент выполняются испытания опытных образцов двигателя, проводятся ресурсные и специальные виды испытаний. Установка на серийные самолеты станет возможной после завершения ОКР", – сказал А.Сердюков.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
ПАК ФА
Компании
Ростех
Персоны
Сердюков Анатолий
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
06.09.2019
Россия и Китай решили создать новый двигатель для CR929
28.08.2019
Новые вертолеты и боеприпасы с интеллектом представили на МАКС-2019
22.03.2018
Ростех создаст перспективный вертолетный двигатель с использованием аддитивных технологий и 3d-печати
21.01.2014
Все равно получается автомат Калашникова
28.11.2013
На смену «Кузнецову»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.09 09:50
  • 22
Вице-премьер подверг критике работу Роскосмоса
  • 06.09 09:21
  • 8
«Малахит» создаст альтернативную анаэробную установку для подлодок
  • 06.09 08:26
  • 1
Мантуров анонсировал создание сверхзвукового пассажирского самолета с нуля
  • 06.09 08:18
  • 1
Названы возможные причины крушения штурмовика Су-25УБ на Ставрополье
  • 06.09 08:15
  • 1
В Ульяновской области разработают меры поддержки для набора и подготовки дополнительных кадров в АО "Авиастар-СП"
  • 06.09 08:07
  • 1
Топ-менеджер "Ростеха" задержан по запросу США в Италии: месть за ПД-14
  • 06.09 08:00
  • 1
В России с 2021 года перестанут готовить токарей, слесарей и фрезеровщиков
  • 06.09 07:34
  • 6
Крымский плацдарм: есть ли опасность ядерной атаки на Украину (Апостроф, Украина)
  • 06.09 07:18
  • 2
Перспективы создания авиационного комплекса нового поколения
  • 06.09 06:44
  • 4
Россия предлагает выкупить у Малайзии МиГ-29 и поставить МиГ-35
  • 06.09 02:55
  • 10
Армии США пообещали "революционное" оружие на замену M4 и M249
  • 05.09 23:58
  • 10
Совместный монгольско-российский военный парад в честь 80-летия Победы на реке Халхин-Гол
  • 05.09 22:41
  • 7773
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 05.09 17:31
  • 1
Ростех представит на МАКС-2019 более 250 образцов современной техники
  • 05.09 16:45
  • 4
Новикомбанк и авиазавод "Прогресс" подписали соглашение о финансировании производства вертолета Ка-62