Создание двигателя второго этапа для Су-57 планируется завершить в согласованные с заказчиком сроки

Опытные образцы истребителя Су-57 (Т-50, ПАК ФА) на демонстрационном показе в Жуковском, 24.08.2019.

ЦАМТО, 5 сентября. Опытные образцы двигателя второго этапа для истребителя пятого поколения Су-57 проходят ресурсные и специальные испытания, а после завершения ОКР встанут на серийные машины.

Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков.

"Создание двигателя 2-го этапа для самолета Су-57 планируется завершить в согласованные с заказчиком сроки. В настоящий момент выполняются испытания опытных образцов двигателя, проводятся ресурсные и специальные виды испытаний. Установка на серийные самолеты станет возможной после завершения ОКР", – сказал А.Сердюков.