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06.09.2019
bmpd.livejournal.com

ВВС Бразилии получили первый транспортно-заправочный самолет Embraer KC-390

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4 cентября 2019 года на бразильской авиабазе Анаполис (штат Гояс) состоялась церемония передачи ВВС Бразилии первого транспортно-заправочного самолета Embraer KC-390, из 28 запланированных к поставке. Переданный второй серийный самолет этого типа (бортовой номер 2853, серийный номер 39000004) вошел в состав базирующейся на Анаполис 1-й военно-транспортной группы (1º Grupo de Transporte de Tropa - 1° GTT) 2-го крыла (Ala 2) ВВС Бразилии. На церемонии присутствовал президент Бразилии Жаир Болсонару.

Первый переданный ВВС Бразилии транспортно-заправочный самолет Embraer KC-390 (бортовой номер 2853, серийный номер 39000004). Аннаполис, 04.09.2019 (с) Embraer

Напомним, что транспортно-заправочный самолет КС-390 разрабатывается бразильской авиастроительной компанией Embraer с 2006 года и представляет собой рамповую машину, выполненную в классе самолета C-130 Hercules и претендующую на замену последнего. Оснащенный двумя ТРДД International Aero Engines V2500-E5, самолет КС-390 при максимальном взлетном весе 81 т должен перевозить до 23 т груза в грузовой кабине длиной 17,75 м, а также выполнять задачи самолета-заправщика (максимальный вес топлива до 37,4 т). Содействие в проекте КС-390 оказывает корпорация Bоeing.

К настоящему времени построены два опытных образца КС-390 (совершивших первые полеты в 2015 и 2016 годах) и в 2018 году первых серийных самолета КС-390 (серийные номера 39000003 и 39000004) - второй из серийных и передан тперь ВВС Бразилии. Бразильские ВВС по соглашениям 2010 и 2014 годов заказали суммарно 28 серийных самолетов КС-390. 23 октября 2018 года самолет KC-390 получил сертификат типа Национального агентства гражданской авиации Бразилии (Agência Nacional de Aviação Civil , ANAC). Сборка самолетов осуществляется на предприятии Embraer в Гавиан-Пейшоту близ Сан-Паулу.

В программе разработки и производства самолета КС-390 принимают участие также иностранные компании - чилийская ENAER, аргентинская Fabrica Argentina de Aviones (FAdeA), португальская OGMA и чешская Aero Vodochody, а также заключено соглашение об участии с правительством Колумбии. Предполагалось, что ВВС перечисленных стран также закажут 32 самолета КС-390 (Колумбия - 12, Аргентина, Португалия и Чили - по шесть, Чехия - два), однако к настоящему времени только правительство Португалии в июле 2019 года подписало твердый контракт на пять самолетов КС-390 на сумму 827 млн евро с поставкой в 2023-2027 годах.

Планируется создание также коммерческого варианта самолета, предварительное соглашение о приобретении шести таких машин было подписано в 2018 году авиакомпанией SkyTech.

Церемония передачи ВВС Бразилии первого транспортно-заправочного самолета Embraer KC-390 (бортовой номер 2853, серийный номер 39000004). Аннаполис, 04.09.2019 (с) Embraer

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Страны
Аргентина
Бразилия
Колумбия
Португалия
Чехия
Чили
Продукция
C-130
KC-390
Компании
Aero Vodochody
Embraer
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